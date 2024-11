“No es el momento”, DT de Rayo se refirió a la incomodidad de James Rodríguez

MADRID, SPAIN - SEPTEMBER 28: James Rodriguez of Rayo Vallecano de Madrid walks to the pitch prior to start during the LaLiga match between Rayo Vallecano and CD Leganes at Estadio de Vallecas on September 28, 2024 in Madrid, Spain. (Photo by Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images)

James Rodríguez siempre aparece como protagonista en las ruedas de prensa de Rayo Vallecano y en esta ocasión le preguntaron a su entrenador, Íñigo Pérez, acerca de los rumores de una posible salida del centrocampista.

El director técnico fue claro y sentenció que para él no son más que rumores porque a él el club no le ha dicho nada y tampoco ha hablado con el jugador.

Además, Pérez dejó claro que si no tuvo en cuenta al colombiano en la Copa del Rey fue por una molestia, pero que ya está disponible para el próximo encuentro en el que se medirán a la Unión Deportiva Las Palmas este viernes.

DT de James Rodríguez dice que todo son rumores

Cuando le preguntaron sobre las versiones que apuntan a una posible salida, él entrenador señaló: “No soy consciente de los rumores. Es la primera información que tengo y tampoco he hablado con él de esto. Entonces, tampoco creo que sea el momento y si lo fuera, bueno, estoy abierto a conversar con cualquier jugador que esté incomodo por su situación”.

“El club no me ha trasladado nada, no he hablado con el jugador sobre esto, entonces no me puedo pronunciar sobre el tema porque es un rumor más, en este caso de James”, añadió.

Dejando claro que “Yo me concentro en no mirar más allá de lo que ocupa el campo de entrenamiento y no te puedo dar más información”.

“Él está apto y no viajó a la Copa del Rey por unas pequeñas molestias. Creíamos que era oportuno que se hiciera un tratamiento al que él está acostumbrado para aliviar cierto dolor que tiene en la rodilla. Así ha sido. Ha entrenado toda la semana y está disponible”, refirió sobre la condición del colombiano.

De esta manera, Íñigo Pérez le bajó intensidad a los rumores que hablan de una posible salida de James Rodríguez de Rayo Vallecano en donde no ha logrado ganarse un lugar como titular.