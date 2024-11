Egan Bernal ‘se bajó de la bicicleta’ y probó su talento en el fútbol gracias al Manchester United

El próximo domingo 17 de noviembre, Egan Bernal tiene una cita con los ciclistas colombianos durante el Gran Fondo de Bogotá, donde participarán figuras del calibre de Rigoberto Urán o Mariana Pajón, así que el pedalista oriundo de Zipaquirá ya se despidió de la temporada 2024 al lado de sus compañeros en Ineos.

PUBLICIDAD

Lo curioso es que su equipo eligió hacer el campamento en Inglaterra, así que optaron por visitar la sede del Manchester United, donde Egan probó suerte en el fútbol, aunque por los comentarios del Ineos, mejor se queda con la bicicleta.

En contexto: “Queremos que se sientan orgullosos de la ciudad”: Egan Bernal sobre el Gran Fondo de Ciclismo de Bogotá

Unas fotografías que se difundieron a través de las redes sociales, dejaron en evidencia el divertido momento que vivieron los ciclistas del equipo Ineos durante en el entrenamiento del Manchester United, alianza que se pudo llevar a cabo por medio de Jim Ratcliffe (presidente de Ineos y reciente copropietario de los ‘Red Devils’).

“Gracias Manchester United por ponernos a través de nuestros pasos en Carrington como parte de nuestro campamento de noviembre ¡Una experiencia increíble, pero creemos que nos atendremos al ciclismo!”, fue el mensaje que difundió Ineos a través de sus redes sociales.

¿Qué sigue para Egan Bernal en 2025?

El campeón del Tour de Francia y Giro de Italia dejó claro que anhela encontrar su mejor nivel en la temporada que viene luego de su largo y difícil proceso, aunque no especificó las carreras que desea correr.

“Comparado con 2023 muy bien, comparado con 2019 muy mal, depende mucho del punto de vista. El año pasado sufrí muchísimo, fue muy difícil mentalmente, pero este año ya hice varios podios. Siempre falta estar ahí en las grandes vueltas, pero cada quien carga su propia cruz, yo vengo de un proceso bastante difícil. Ya este año quiero volver a disfrutar de la camiseta, ir a las carreras y estar con los de adelante, saber que puedo influir en el resultado final de la carrera es chévere y no solo ir a terminar carreras, porque si fuera así, tendría que retirarme, no me daría mentalmente”, dijo Egan Bernal a Publimetro Colombia.