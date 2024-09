“Queremos que se sientan orgullosos de la ciudad”: Egan Bernal sobre el Gran Fondo de Ciclismo de Bogotá

Una gran reflexión que surgió de la conversación con Egan Bernal fue acerca de la vida y sus constantes procesos, llenos de altibajos, tales como los que él ha enfrentado, pues, así como ha vivido años de maravilla, también ha atravesado momentos muy difíciles. No obstante, bajo ninguna circunstancia dejó de luchar, y ese ejemplo, de valentía y resiliencia, hoy lo tiene como la cara visible del primer gran fondo que se realizará en Bogotá, el próximo domingo 17 de noviembre:

PUBLICIDAD

Publimetro Colombia habló con Egan Bernal y él no ocultó su emoción por la llegada del Gran Fondo: “Queremos que la gente lo disfrute, pero sobretodo, que se sienta orgullosa de la ciudad. Me he dado cuenta que la gente no tiene tanto sentido de pertenencia y no se dan cuenta de lo que tenemos acá. Y aunque hasta cierto punto es entendible por los trancones, por la inseguridad, en el gran fondo queremos mostrar esa parte bonita”.

De igual manera, Egan dejó claro que la invitación está abierta para todas las personas y se espera que participen más de 5.000 ciclistas que deseen vivir una experiencia inolvidable en un recorrido que alberga 10 localidades de la capital: “Este evento no está hecho para profesionales, sino para la persona que quiera conocer Bogotá de una manera diferente”.

Cómo no sería inolvidable, si los asistentes podrán correr al lado de grandes ciclistas que durante años han dejado el nombre de nuestro país en las carreras más importantes del mundo, pues Egan no será el único nombre rimbombante en el Gran Fondo: “Rigo nos confirmó, van a haber otros ciclistas, pero todavía no podemos decir. Va a venir gente chévere y es bacano estar presente. La gente veía muy lejano a corredores como Rigo, pero queremos es que se sienta la cercanía con las personas”.

Sin embargo, las sorpresas no terminan ahí, pues el ciclista oriundo de Zipaquirá confirmó que se realizarán diferentes actividades para que todas personas puedan disfrutar de un día increíble: “Los corredores van a tener sus tiempos, la premiación, pero aparte, van a poder hacerse masaje en la Plaza de Bolívar, van a haber unas rifas para quienes tienen plata y quieren chicanear, pero con 390.000 puede venir a darse candela y ganar”.

Correr en Bogotá no es algo nuevo para Egan, quien ha aprendido a entrenar aun con las dificultades que hay en Bogotá, y que además intentar ayudar a los corredores que se encuentra por el camino: “Por el tráfico sería mentira decir que es el mejor lugar para salir a entrenar, pero yo me lo disfruto, subo Patios y le tengo mucho cariño. Siempre le digo a las personas que van subiendo que vayan orillados, se pueden compartir las vías, uno sube tranquilo y cuando corona puede coger para donde quiera. Para entrenar es un buen lugar”.

En estos entrenamientos, muchas veces, Egan se ha llevado gratas sorpresas al ver la cantidad de personas que salen a rodar y el nivel que demuestran: “Acá la gente anda muy duro aunque dicen que no tienen tiempo de entrenar, es una locura, hemos hecho rodadas de 500 personas convocando desde el día anterior y nos regañan porque tapamos todo Patios subiendo”.

PUBLICIDAD

¿Qué sigue para Egan Bernal en 2025? “Recuperarme de la espalda, hace 15 días me operaron de una hernia que tenía y tanto el equipo como yo estamos pensando en el siguiente año”.

Egan incluso hizo un balance de su rendimiento durante este año y demostró sentirse muy orgulloso de sí mismo, así que ahora su prioridad es disfrutar, sin dejar de creer en que puede volver a ganar las carreras más importantes del ciclismo: “Comparado con 2023 muy bien, comparado con 2019 muy mal, depende mucho del punto de vista. El año pasado sufrí muchísimo, fue muy difícil mentalmente, pero este año ya hice varios podios. Siempre falta estar ahí en las grandes vueltas, pero cada quién carga su propia cruz, yo vengo de un proceso bastante difícil. Ya este año quiero volver a disfrutar de la camiseta, ir a las carreras y estar con los de adelante, saber que puedo influir en el resultado final de la carrera es chévere y no solo ir a terminar carreras, porque si fuera así, tendría que retirarme, no me daría mentalmente”.

Para esa confianza que se tiene el ciclista de 27 años, fue fundamental el Equipo Ineos, al punto que él los considera como un factor determinante para seguir compitiendo: “El Tour es el Tour y cuando uno gana una carrera de esas, el respeto es muy grande. Gracias a Dios me han respetado bastante, me siguen apoyando y tienen mucha confianza en mí, me siguen motivando y por eso sigo montando en bicicleta, porque me siento muy bien con ellos”.

De hecho, uno de sus mejores amigos, a quien conoció en dicho equipo, fue Daniel Felipe Martínez, quien no solamente ha sido un deportista muy importante en Colombia por el subcampeonato del Giro de Italia 2024, sino porque le dio fuerzas a Egan cuando él ya no tenía más para que la ‘Maglia Rosa’ se quedara con un colombiano en 2021: “Aunque no nos hablemos todos los días, somos amigos y estamos el uno para el otro. Para mí, Dani salvó la temporada del ciclismo colombiano. Si él no hubiera estado, hubiera sido una temporada muy mala, así que ese podio en el Giro es muy valioso. Además en una carrera en la que él me ayudó a mí para ganar. Yo creo que la mayoría de personas que siguen el ciclismo, se van a acordar ese día, ese gesto que Dani me hace para no perder la carrera y ahora verlo triunfar es algo muy bacano. Cuando uno es joven solo quiere ganar, pero en este punto se alegra por las victorias de otros colombianos.