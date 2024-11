Reconocidos periodistas deportivos sorprendieron al confesar al equipo que le hacen fuerza

Óscar Rentería y Adolfo Pérez, dos de los más reconocidos periodistas deportivos en Colombia, se confesaron para señalar el equipo del que fueron hinchas de pequeños, además de dejar claro que ese gusto cambió y ahora le agrada mucho más que gane otro club.

PUBLICIDAD

La gran incógnita de saber de qué equipo son hinchas ciertos periodista deportivos, en especial los de la vieja escuela que no solían hacerlo público, quedó revelada en el caso puntual de estos dos referentes de los medios en el país.

En el espacio llamado Mano a Mano, ambos contaron sus historias y de paso revelaron cómo cambiaron de gustos, imponiendo ante todo su rol ante los micrófonos.

Equipo del que son hinchas Óscar Rentería y Adolfo Pérez

El primero que se abrió fue Adolfo, que acompañó su gusto con un relato de hace años: “Todos tuvimos infancia y de niños, tuvimos un equipo. En mí historia no hay un solo equipo, sino hay varios”.

“Mi padre es de Armenia, de joven vivió en Bogotá, luego en Cali en donde yo nací. Él se hizo hincha de Millonarios y me llevaba al estadio cada partido. Hay fotos en la que estoy vestido de azul y blanco. Por eso nunca fui de Cali ni de América”, confesó.

Vea acá: “Es su obligación sacarlo”, Carlos Antonio Vélez pidió la cabeza de funcionario de la Dimayor

Pero, “luego cuando tuve uso de razón dije que no iba a ser hincha de un equipo de Bogotá. El tiempo pasó, empezó mi carrera y en los medios se me quitó el fanatismo que tuve de niño. Me quedé sin equipo”.

PUBLICIDAD

Óscar Rentería no fue hincha ni de Cali ni de América

Pese a ser de la Sultana del Valle, en su caso fue “por unos vecinos que jugaban en el equipo, yo hice fuerza, lloré muchas veces en el estadio cuando Boca Juniors perdía contra Cali o América. Yo era hincha, pero hincha acérrimo de ese Boca Juniors de Cali”.

“Quiero a los equipos de mi tierra, Cali y América, pero nunca fui hincha de ellos. Fui hincha de ese Boca Juniors de antes, el bueno, no ese que está en la B que es un equipo malo que nunca aspira a meterse a la A”, agregó.

Por si fuera poco, “además, directivos de Cali y América, pidieron en su momento que a mí me echaran. Por eso nunca me hice hincha de ellos”.

Además, ambos señalaron que los gustos cambiaron y sorprendieron al coincidir que el equipo que más les gusta que gane en Colombia es Atlético Nacional.

Orden de gusto en equipos para Adolfo Pérez y Óscar Rentería

“Nacional. Pero si es contra uno de Cali, no porque como trabajo en Cali, me conviene que ganen Cali y América. Pero, a nivel general, me gusta que gane Nacional”, señaló Óscar Rentería.

“Me gusta que gane Nacional, me gusta que gane América y me gusta que gane Junior. Cuando se enfrentan me da lo mismo. La historia de Millonarios quedó en el recuerdo de niño y no le hago fuerza nunca para que pierda Millonarios, Santa Fe o Cali, la conta no la manejo y si ganan ellos, siente uno un fresquito”, reveló por su cuenta Adolfo Pérez.

En conclusión, tras su relato, Adolfo Pérez confesó que de niño su papá lo hizo ser hincha de Millonarios, pero ese gusto se le quitó con los años y ahora el que más le gusta que gane es Nacional, situación similar a la de Óscar Rentería que le agradan los triunfos Verdolagas y en su infancia supo ser hincha acérrimo de Boca Juniors de Cali.