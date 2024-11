En Rayo Vallecano están listos para que James pida irse por maltrato del DT, según El Chiringuito

GIRONA, SPAIN - SEPTEMBER 25: James Rodriguez of Rayo Vallecano warms up prior to the La Liga EA Sports match between Girona FC and Rayo Vallecano at Montilivi Stadium on September 25, 2024 in Girona, Spain. (Photo by Aitor Alcalde/Getty Images)

La ilusión que representó la llegada de James Rodríguez al Rayo Vallecano se desinfló rápidamente al notar la falta de interés que tenía su entrenador en él. Ahora, El Chiringuito reveló varios detalles de esta relación que dejan mal parado a Íñigo Pérez, razón por la cual, ya están esperando que el colombiano pida irse.

El Chiringuito anunció una exclusiva al finalizar este lunes 4 de noviembre y así lo hicieron, pues se pusieron en contacto con personas de la interna del Rayo Vallecano, donde encontraron que el motivo de la poca participación del talentoso futbolista colombiano es que no le gusta a Íñigo Pérez, no se adapta a su esquema y no tiene interés en formar un equipo alrededor de él, tal como hace Néstor Lorenzo en la Selección Colombia, hecho que los mantiene conscientes que lo podrían perder a mitad de temporada:

“James no va a jugar de titular con Rayo Vallecano de aquí a final de temporada. No es un problema personal con él. Simplemente, no encaja en lo que el Rayo Vallecano y el equipo pide de él, ni físicamente en defensa porque no da en presión lo que dan otros jugadores, ni en ataque en cuanto a movilidad y en transiciones. En Colombia sí que juega, pero me dicen que en Colombia juega con dos pivotes que corren para él, en Rayo Vallecano no lo podemos hacer. No se descarta que James pida salir en enero”

No obstante, Edu Aguirre dio más detalles y aseguró que el técnico del Rayo Vallecano mantiene una fría relación con James David, pues no ha sido capaz de realizar una reunión para discutir sus decisiones o expectativas con el ‘10′: “Íñigo Pérez, el entrenador del Rayo no ha tenido ni una sola charla con James Rodríguez. No se han reunido, no le dice por qué no es titular”.