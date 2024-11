¿Estilo Transmilenio? Colombiano se encontró a James, le dedicó un freestyle y su reacción es imperdible

Mientras crecen los rumores que James Rodríguez pidió salir de Rayo Vallecano tras poco más de dos meses, un compatriota se lo encontró en las calles de Madrid y lo sorprendió con su regalo basado en su talento para improvisar, pues le dedicó unos versos que le sacaron una sonrisa al ‘10′.

En redes sociales se difundió un curioso video donde se evidencia que a James Rodríguez lo tomó por sorpresa la dedicatoria de este seguidor, quien no titubeó para empezar a cantarle, dejándole bien clara su admiración por su talento para el fútbol:

“Ya tú sabes que le meto mucho flow, un saludo para James y con esto me ‘robó’ el show. Espérate un momento que este rap es de pura cepa. Mientras yo te canto, me como esta arepa. Usted es una leyenda y tiene una zurda mejor que la de Di María”

El freestyler animó a James David a continuar luchando para ganarse la titularidad en Rayo Vallecano: “Aquí entro y le canto al ‘10′ de la Selección, el mejor jugador, hermano. Ya tú sabes lo que es, que don James es la ‘10′. Llegó el colombiano, respetando al del Rayo Vallecano. Hágale que el talento se percibe y el mejor de Colombia, se llama James Rodríguez”

El talentoso cantante se animó a confesar que también nació en colombia, específicamente en la zona costera del país, y no dudó en mencionar a grandes personajes como el Pibe Valderrama, Falcao o Carlos Vives:

“Oye, dile, yo soy de Pescaíto, de la tierra del ‘Pibe’, donde nació Falcao y también Carlos Vives. Y si no me creen, James diles que yo les meto diferente, tú tienes una zurda demasiado muy potente. Yo tengo el talento, aunque Vinícius no te aguantó en el Real Madrid, tú te comiste el mundo entero. Soy sincero, no lo niego. Ese man te tenía miedo”,

James Rodríguez se tomó el tiempo de escucharlo, junto a sus escoltas, y no pudo evitar una ‘sonrisa de oreja a oreja’. A continuación le presentamos el video: