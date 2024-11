“Todo se sabe”: Dudamel sobre delicada denuncia al presidente de Medellín de ingresar al VAR

Independiente Medellín consiguió remontar un 0-2 ante Atlético Bucaramanga en el Estadio Américo Montanini y se quedó con los tres puntos, aunque con polémica arbitral. Durante la rueda de prensa, señalaron que Juan Camilo Restrepo, presidente del Medellín, había ingresado a la cabina del VAR, así que Rafael Dudamel guardó silencio.

El técnico venezolano dijo que él no se enteró que durante el partido, él no se enteró que Restrepo hubiera ingresado al VAR, pero que de ser así, es grave: “No tenía conocimiento de esa situación. Por eso, no me consta que el presidente del equipo rival haya entrado al cuarto del VAR. Sin embargo, si así fue, me parece bastante delicado. Me imagino que es una denuncia y lo habrán visto, así que si así fue, los primeros que deben decir algo son los del VAR, desde lo administrativo”.

Dudamel ahondó en su respuesta y cuestionó la expulsión de Jefferson Mena por agredir con el balón a su rival, y aunque él fue sincero al decir que no estuvo bien, también demostró que le llamó la atención la manera de proceder del árbitro: “En esa acción de la roja, es una acción que no aplaudo y no dejo de reconocer que fue un error grave del jugador, por la actitud de mi jugador, pero la pelota dio en el hombro. Después lo llaman desde el VAR, entonces habrá influido eso que dicen del presidente. Hoy en día, todo se sabe y todo queda expuesto muy fácil”.

Finalmente, Rafael Dudamel concluyó que esperará la respuesta de las partes involucradas en los próximos días: “Si el presidente de Independiente Medellín tuvo esa actitud de haber ido al cuarto del VAR, en el entretiempo, me parece bastante grave y delicado. Esperemos a ver cómo se pronuncian en las últimas horas, ante esa delicada situación, desde las diferentes partes que puedan estar involucradas en este caso en particular”