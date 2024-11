Hasta Alberto Gamero ‘se despelucó' por el cambio de condiciones que tendría Junior vs Millonarios

Durante la conferencia de prensa que concedió Alberto Gamero luego de la victoria de Millonarios sobre Deportivo Pasto, que los deja virtualmente clasificados a los cuadrangulares semifinales, el entrenador dejó claro que no entiende los motivos para cambiar de horario el próximo partido de su equipo que será contra Junior.

En contexto: Junior vs Millonarios sufriría inesperado cambio de último momento para su enfrentamiento

Vale la pena aclarar que al momento de publicación no hay comunicado oficial por parte de la Dimayor, pero múltiples versiones de la prensa ya dan por hecho que el partido no se disputará el miércoles 6 de noviembre a las 6:30 p.m., tal como estaba previsto, sino que se jugará un día después a partir de las 4:40 de la tarde.

Según Gamero, tanto el presidente como el gerente deportivo del cuadro ‘Embajador’ ya están trabajando para que el partido se pueda llevar a cabo en un horario diferente y se justificó en los pocos partidos que Junior ha jugado últimamente en dicho horario.

Eso sí, el estratega samario demostró su sorpresa, especialmente porque ese nuevo horario implica complicaciones para llenar el Metropolitano porque las personas todavía están trabajando, así que no se explica el motivo de la modificación:

“Yo me sorprendí cuando me dijeron. Me sorprende porque un partido que está para el miércoles a las 6:20 p.m. y se va a cambiar porque se va a cambiar para el jueves a las 4:40 del día. No sé hace cuánto no juega Junior de día. Es un partido de clase ‘A’ del fútbol colombiano, dos equipos grandes, un jueves donde la gente está trabajando a las 4:30 de la tarde, no sé si es buscar la temperatura, pero nuestro gerente y nuestro presidente están haciendo todo lo posible para que pongan una hora acorde para jugar”, dijo Alberto Gamero al respecto.