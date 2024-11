Hinchas del América se alborotaron tras la derrota a manos del Cali y la Policía tuvo que intervenir

América vs Cali

En el Pascual Guerrero, ante sus hinchas, América de Cali cayó a manos del Deportivo Cali en la fecha 16 del ‘todos contra todos’ con un solitario gol de José Caldera que fue como un ‘balde de agua fría’ para los aficionados del ‘Escarlata’.

Los aficionados, a las afueras del estadio, hicieron desmanes y la Policía tuvo que intervenir.

Varios videos se difundieron en redes sociales de la cuenta ‘Noti Cali’, donde se puede observar cómo los seguidores del ‘Escarlata’ evacuaban el Pascual Guerrero, aunque algunos se dejaron llevar de la ira y comenzaron a golpear las vallas, destruir una carpa, hasta que apareció la Policía.

Afortunadamente, parece que no pasó a mayores, pero tampoco hay que pasar por alto el proceder de los hinchas con una derrota, pues todavía se ubican en la primera posición de la liga, aunque sí es cierto que han entrado en un bache futbolístico que el propio Polilla Da Silva ya había predicho.

“Este campeonato colombiano ha sido muy enredado y complicado. A nosotros nos tiene bastante agotados porque estamos jugando cada tres días y no entiendo cómo se van a disputar las finales de un torneo (Liga), jugando las finales del otro (Copa). Es imposible, no sé en qué cabeza cabe. No lo digo solo por nosotros, los que estén finales de Copa, van a jugar finales de torneo, es muy difícil poder tener un plantel en óptimas condiciones para poder disputar los partidos de esta manera”