“No sé en qué cabeza cabe”, ‘Polilla’ Da Silva le dio palo al campeonato colombiano

Jorge ‘Polilla’ Da Silva, técnico de América de Cali, reprochó la organización del fútbol colombiano por la sobrecarga de partidos y expuso que como está la situación les va a tocar priorizar entre la Liga o la Copa.

Estas declaraciones se dieron en la rueda de prensa, después de igualar 1-1 ante Atlético Bucaramanga, por la ida de las semifinales en la Copa.

Este compromiso, junto a la Liga, en donde están clasificados a los cuadrangulares semifinales, fue cuestión de reproches del uruguayo que expuso es muy complejo jugar cada tres días.

En América están reventados con tantos partidos

“Este campeonato colombiano ha sido muy enredado y complicado. A nosotros nos tiene bastante agotados porque estamos jugando cada tres días y no entiendo cómo se van a disputar las finales de un torneo (Liga), jugando las finales del otro (Copa). Es imposible, no sé en qué cabeza cabe. No lo digo solo por nosotros, los que estén finales de Copa, van a jugar finales de torneo, es muy difícil poder tener un plantel en óptimas condiciones para poder disputar los partidos de esta manera”, señaló el entrenador.

“Hay un riesgo de la salud de los futbolistas y es imposible que el jugador tenga un rendimiento acorde a lo que va a disputar que son finales y lo pueda hacer de la mejor manera. Esto también perjudica al público que viene a ver a los mejores y que le puedan dar un espectáculo”, añadió.

Incluso manifestó que ya transmitió esta situación a los directivos de su club: “no quiero andar llorando, pero ya se lo he manifestado a los dirigentes que este campeonato es una locura. Es imposible que el jugador pueda rendir así compitiendo cada tres días”.

“Nos va a tocar tomar una decisión de a dónde apuntamos más porque es muy difícil afrontar dos finales”, agregó.

La alta carga de partidos en el fútbol colombiano tiene a muchos protagonistas del mismo colapsados y ahora fue Jorge ‘Polilla’ Da Silva, el técnico de América de Cali, el que expuso esta situación que los tiene complicados en su rendimiento.