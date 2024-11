Denunciaron a Arturo Vidal ante la Fiscalía por agresión sexual y fue llevado a una comisaría

Arturo Vidal es uno de los mejores futbolistas en la historia de Chile, quien al mismo tiempo es muy reconocido en nuestro país, no solamente por haber jugado en los mejores equipos del mundo y compartir camerino con James Rodríguez en Bayern Múnich, sino también por el supuesto rumor que lo vinculaba al América de Cali.

No obstante, el actual mediocampista de Colo Colo ahora se enfrenta a una delicada acusación por presunta agresión sexual mientras se encontraba en estado de embriaguez, razón por la cual fue trasladado a una comisaría, aunque no se quedó detenido.

Según informaron múltiples medios chilenos, varios jugadores del plantel estuvieron en una fiesta durante la noche del domingo 3 de noviembre luego de vencer por tres goles a Deportivo Iquique, supuestamente a celebrar el cumpleaños de uno de ellos, pero no terminó de la mejor manera, pues Vidal no fue el único señalado, aunque la Fiscalía chilena no detalló en los nombres implicados.

El coronel de la policía, Gerardo Aravena también dio detalles de la situación e informó que solamente Arturo Vidal fue trasladado hasta una comisaría con el propósito de realizarle la confirmación de la identidad, aunque no se quedó detenido.

Según informó el Diario Olé, una joven de 22 años levantó preocupación porque presentaba dificultad para hablar y mantenerse en pie. Su hermana puso la denuncia, sugiriendo que pudo ser drogada y aparentemente, cuando la Policía llegó hasta el lugar, los futbolistas intentaron escapar, pero no lo lograron.

Hasta el momento, no hay pronunciamiento oficial por cuenta de Arturo Vidal, pero seguramente será cuestión de horas para que el futbolista emita un comunicado para aclarar la situación mientras la justicia determina la resolución.

A continuación le presentamos el video del momento en que le pidieron la identificación a Vidal ‚Leonardo Gil y varios jugadores del conjunto ‘Albo’.