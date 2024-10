Este fue el rol de Adolfo Pérez en la candidatura a la Alcaldía de Bogotá de William Vinasco

La dupla de Adolfo Pérez y William Vinasco Ch es una de las más recordadas por los amantes del fútbol, pues según dijo el comentarista, fueron más de 500 partidos que transmitieron juntos, incluyendo ocasiones muy especiales como aquel recordado 5-0 de Colombia sobre Argentina.

Adolfo Pérez, quien actualmente trabaja para ESPN, concedió una entrevista con ‘SiSePuedCast’, donde confesó varios detalles de su larga trayectoria, y también, de su relación con el histórico narrador, a quien apoyó durante su campaña a la Alcaldía de Bogotá.

Pérez recordó todos los buenos momentos que pasó junto a William durante tanto tiempo: “William y yo estuvimos casi 20 años recorriendo el mundo, estábamos más nosotros juntos que con nuestras familias porque no estábamos casi en la casa”, pero recordó específicamente cuando él le confesó que quería ser alcalde de la capital de Colombia:

“Con William mantengo una amistad, nos hemos contado muchas cosas, secretos. Por ejemplo el día, en el hotel de Lima que íbamos a transmitir un partido, me sentó y me dijo ‘compañero, necesito hablar contigo, porque para mí, tu opinión es muy importante, me voy a lanzar a la Alcaldía de Bogotá”, contó con cariño Pérez, quien confesó que se sorprendió, pero finalmente se animó a apoyar a su amigo en su candidatura:

”Eso que para mí en su momento era una locura, él me argumentó y me dijo que quería hacer algo por la ciudad, que la gente lo viera, no solo como el narrador, sino como una persona que es capaz de hacer cosas distintas para quitarnos ese mito que el mundo nuestro solo es una pelota de fútbol. Terminó convenciéndome y yo ayudándole en su campaña. Fue una campaña muy rápida porque fue un año antes de las elecciones y llegó a alcanzar 70.000 votos que es una barbaridad. No ganó, pero los viajes, yo manejaba el carro, lo recogía, íbamos a los restaurantes, locos por la comida de todos los países a los que íbamos”.