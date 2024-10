“¿Cómo así que iba al entrenamiento borracho?”: Vélez se despachó contra Morelos y advirtió a Nacional

Alfredo Morelos finalmente dio sus primeras palabras luego del accidente automovilístico, donde quedó expuesto por conducir con estado de embriaguez grado 2. El futbolista de Atlético Nacional pidió disculpas, se comprometió con la recuperación del motociclista e hizo énfasis en el compromiso que tiene con su equipo.

PUBLICIDAD

Sin embargo, a Carlos Antonio Vélez no le gustó ni poquito este comunicado, así que advirtió al club ‘Verdolaga’.

Le puede interesar: “No nos ha acompañado en nada”, joven atropellado por Morelos negó ayuda del futbolista

El periodista de Win Sports dejó claro que la explicación que ofreció Morelos, en lugar de aclarar la situación, deja más dudas en el aire, pues sus palabras dieron a entender que se dirigía al entrenamiento con Atlético Nacional en estado de embriaguez, hecho que complica la decisión de la institución, pues él considera que una institución seria no debería permitir estas acciones:

“Hace mucho más difícil su situación, y peor aún, la del club, que no ha tomado una decisión.

Esto involucra lesiones personales y quién sabe qué más desde el punto de vista penal. A uno por menos lo echan de las empresas y Morelos cree que Me imagino que esto tiene que ver con un visto bueno del club, no me hallo en que Alfredo Morelos saque un comunicado público dirigido a los hinchas sin que se entere el club, pero no pueden apañar este tipo de cosas

el tiene derecho a rehacer su vida y la presunción de inocencia siempre existirá, pero hay lesionados y de paso estaba en estado de embriaguez. ¿Cómo así que él iba al entrenamiento borracho? ¡En un equipo de fútbol serio admiten jugadores en estado de embriaguez en el oficio profesional diario!

Cualquiera pierde su puesto por cancelación de contrato con justa causa. No creo que Atlético Nacional deba permitir que se abra la puerta para dejar hacer y dejar pasar.”