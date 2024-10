Pedro Sarmiento falleció en Medellín a sus 68 años tras una ardua lucha con el cáncer

Durante varios meses, Pedro Sarmiento estuvo luchando por su vida debido a una policitemia vera, un tipo de cáncer en la sangre, que le implicó someterse a un trasplante de médula ósea en agosto, una serie de quimioterapias y la necesidad de recibir donaciones de sangre.

PUBLICIDAD

Sin embargo, este miércoles 30 de octubre, Pedro Sarmiento falleció.

Vea acá: Familia de Pedro Sarmiento pide donación de plaquetas para transplante de médula ósea

El experimentado entrenador del fútbol colombiano se encontraba hospitalizado en el Hospital Pablo Tobón Uribe de Medellín debido a una sobreproducción de glóbulos rojos que le produjo esta enfermedad. Durante su proceso de recuperación, su hermano Juan Carlos le habría donado su médula, hecho que llevó a la familia a solicitar donación de plaquetas.

Lamentablemente, cuando parecía que el profesor Pedro Sarmiento se recuperaba satisfactoriamente, informaron esta noticia

“Mi papá está aislado, nadie puede entrar o salir para verlo. La verdad no lo veo hace dos semanas. Él va bien, es un duro… antes de entrar a cirugía me estaba dando una charla técnica a mí de la vida. Mi papá tiene un carácter inquebrantable. No conozco a nadie así”, fueron las palabras de su hija, Pamela, días antes a la cirugía de trasplante.