El estado de salud de Pedro Sarmiento ha estado delicado desde hace un buen tiempo a causa de una policitemia vera, un tipo de cáncer en la sangre que lo ha mantenido hospitalizado en el Hospital Pablo Tobón Uribe de Medellín.

Resulta que el experimentado entrenador del fútbol colombiano tuvo que someterse a un trasplante de médula a principios de este mes y finalmente se pudieron ver algunas fotos de él.

Salieron a la luz las primeras fotos de Pedro Sarmiento luego de su trasplante de médula

Pamela, hija del entrenador, confesó semanas antes de la cirugía que nadie podía encontrarse con su padre y ella duró aproximadamente dos semanas sin verlo, pero que siempre demostró fortaleza durante el largo tratamiento:

“Mi papá está aislado, nadie puede entrar o salir para verlo. La verdad no lo veo hace dos semanas. Él va bien, es un duro… antes de entrar a cirugía me estaba dando una charla técnica a mí de la vida. Mi papá tiene un carácter inquebrantable. No conozco a nadie así”

El encargado de revelar estas fotografías fue el periodista de Antena 2, Henry ‘Bocha’ Jiménez, quien utilizó su cuenta de X para compartir dos imágenes que muestran el estado de salud de Sarmiento tras la cirugía, donde se le puede ver disfrutando del aire libre: