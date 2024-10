La esposa de Eduardo Méndez sería la candidata para ‘correrle la silla’ a Fernando Jaramillo en Dimayor

La gestión de Fernando Jaramillo ha sido fuertemente criticada por varios actores del fútbol colombiano, al punto, que ya estarían trabajando en la persona que lo suceda en la presidencia de la Dimayor, y según reveló Carlos Antonio Vélez, la encargada sería la esposa del presidente de Santa Fe, Eduardo Méndez.

PUBLICIDAD

Le puede interesar: Alcalde de Bucaramanga le cerró la puerta a los hinchas del América por “enfrentarse a la comunidad”

Conforme a las palabras del periodista, María del Pilar Abella, funcionaría de la Federación Colombiana de Fútbol, sería la persona que están postulando para sustituir a Fernando Jaramillo: “Se trata de la doctora María del Pilar Abella, con 20 años en el fútbol, hoy en la FCF, casi maneja la economía de la Federación y vinculada a la Dimayor mucho tiempo cuando Jesurún era presidente”

Asimismo, Vélez dijo que sigue la polarización en torno a la dirección del ente que rige el fútbol colombiano: “Hace dos días, a raíz de los últimos sucesos y de muchos otros, le estarían apuntando de frente a la silla del presidente Jaramillo. Siempre ha existido un grupo de 17 por un lado y 12 por el otro, pero estarían buscando más votos para cortarle el recorrido al actual presidente”.

El comunicador de Win Sports también dijo que Abella es una persona con todas las capacidades de asumir el rol gracias a su experiencia: “No estoy ni a favor ni en contra porque no soy votante, simplemente anuncio cosas y anuncié que venían dándose reuniones permanentes en el último tempo, tratando de encontrar un nuevo rumbo a la Dimayor. No sé si será mejor o peor, no tengo la suficiente ilustración al respecto, pero sí puedo decir que el nombre de ella funciona, ha funcionado y se ha puesto desde la época de Jorge Enrique Vélez”

Sin embargo, Carlos Antonio también contó que a Eduardo Méndez no le gusta esta posibilidad, no por las capacidades de ella, sino por su vínculo sentimental:

“Quiero dejar esto bien claro, ella es la esposa de Eduardo Méndez y obviamente cualquier podría utilizar este evento en contra de la oposición a Jaramillo que lidera el doctor Méndez. Dirían que por eso es que hace oposición, porque quiere poner a la esposa, pero ese argumento no puede ser utilizado o demostrado, porque al doctor Méndez no le gusta mucho que mencionen y propongan a su esposa y si tienen los votos, pero no tiene nada que ver Méndez. Ella tiene méritos suficientes, una profesional destacada, carácter fuerte.

PUBLICIDAD

Le vendría muy bien un aire femenino a la Dimayor, a Méndez lo pone en una situación muy compleja porque él no puede estar de acuerdo por el hecho de ser su esposa, más no porque no tenga la capacidad. Serán los electores los que definan”.

Finalmente, Vélez aseguró que el presidente seguirá trabajando tal como lo ha venido haciendo hasta ahoa: “A Jaramillo parece no importarle y sigue trabajando con su grupo en lo que él cree que está haciendo bien”