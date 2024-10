Presidente de Santa Fe denunció maletín con regalito de Millonarios a los árbitros

Eduardo Méndez, presidente de Independiente Santa Fe, realizó una delicada denuncia sobre un maletín que se evidenció en el camerino de los árbitros con camisetas de Millonarios que incluían una prenda de Radamel Falcao.

Dicha revelación se hizo justo después del clásico bogotano en el que el conjunto Embajador se impuso 1-0 con tanto de Leonardo Castro y se apunta al equipo arbitral que estuvo encabezado por Carlos Betancur.

Este domingo, el periódico El Tiempo compartió la denuncia del dirigente ‘Cardenal’, además de fotografías que evidencian lo sucedido.

A los árbitros les dieron camisetas de Millonarios tras partido con Santa Fe

Camisetas de Millonarios en camerino de árbitros Imagen suministrada por el presidente de Santa Fe al diario El Tiempo

En su entrevista al citado medio, Eduardo Méndez les reseñó: “Me genera una gran intriga el saber por qué aparecieron esas camisetas en el camerino de los árbitros y, más aún, por qué las dejaron, a qué hora las recibió, quien se las dio y en qué momento”.

“¿Usted cree que eso es sano? No estoy haciendo ningún reclamo alguno, no se necesitan jugadas polémicas, que no hayan pitado un penalti, que hayan anulado un gol, pero un árbitro sí le puede quitar ritmo al partido”, añadió el presidente de Santa Fe en su testimonio.

Además, Méndez agregó que “es extraño que en el camerino de los árbitros estén esas camisetas y vamos a investigar cómo llegaron y por qué las dejaron”.

En medio de su declaración, también dio a entender que “Este es el mismo árbitro de la final, con el que se perdieron 10 o 15 minutos. Pero si es algo muy extraño que en el camerino de los árbitros aparezca un maletín con esas camisetas y vamos a investigar” y que “alguien debe responder”.

