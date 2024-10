“Tan vulgar como Real Madrid”: Iván Mejía sobre ESPN por lo que hicieron con el Balón de Oro

La ceremonia de entrega del Balón de Oro como reconocimiento al mejor futbolista del mundo estaba programado para este lunes 28 de octubre, y aunque se levantaron varias polémicas alrededor, Iván Mejía habló por mucho acerca del canal ESPN y la cobertura del mismo.

PUBLICIDAD

Vea acá: Se conoció oficialmente la posición de Mayra Ramírez en el Balón de Oro 2024

Resulta que el experimentado periodista se quejó a través de sus redes sociales por un problema que sufrieron muchos seguidores del fútbol, quienes querían estar atentos a la ceremonia que se llevaba a cabo en París y fue que no encontraron por dónde verla.

En años anteriores, ESPN se encargaba de la transmisión, y aunque en la programación del canal estaba dicho evento, al momento de buscarlo por la señal televisiva, muchos se llevaron la sorpresa que no aparecía, así que Iván Mejía no dudó en dar a conocer su opinión.

Para el periodista con pasado en Caracol Radio, ESPN dejó de ser un canal enfocado y con prioridad en la información para sus televidentes, sino que se convirtió netamente en la plataforma encargada de emitir programas netamente argentinos.

De hecho, según Mejía Álvarez, la razón por la que decidieron no transmitir dicha ceremonia fue porque no está aquel quien durante muchos años fue el ganador y es Lionel Messi, así que ‘Don Iván’ comparó esta postura con la decisión del Real Madrid, equipo que al enterarse que no ganarían el premio con Vinicius, decidieron no viajar a la ceremonia, hecho que les causó muchas críticas por su actitud:

“ESPN no es un canal al servicio de la información. Es una plataforma contaminada de argentinismo folclórico. No transmiten el B de O porque no está Messi. Repudiable actitud, tan vulgar como la del RM de no asistir a la gala”.