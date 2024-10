“Un grande no se comporta así”, DT de Tolima sentenció que los hinchas se malacostumbraron

David González, técnico de Deportes Tolima, también habló de la actitud de la hinchada que no fue la mejor en el partido ante Once Caldas y tras el encuentro les dejó claro que se malacostumbraron a creerse grandes, pero que su postura no tiene nada de eso.

La paciencia de los integrantes del equipo se colmó tras la igualdad 1-1 entre Pijaos y el cuadro Albo en la ciudad de Ibagué por la Liga colombiana en donde no sintió el apoyo de los suyos.

Cuando todavía iban ganando, sobre el minuto 90, los hinchas les reclamaban por su funcionamiento. Esto también fue reprochado por el jugador Juan Pablo Nieto.

David González pidió cambiar el chip a los hinchas del Tolima

El entrenador del equipo Pijao también quedó molesto con la situación y en su charla con los medios lanzó frases contundentes al respecto.

“Un equipo grande y una ciudad grande no se comporta así. La energía del estadio no se siente igual. Se acostumbraron a que Tolima tenía que ganarle a todos los equipos del país. Ser grande no es que le gano a todos los grandes, no. Ser grande es saber que tienes que apoyar al equipo en las buenas y en las malas”, señaló.

Dejando claro que “es importante que cambien esa mentalidad, ese chip porque así no se progresa. No creo que haya una hinchada que vaya al estadio a hacer lo que están haciendo acá”.

“Al final que me juzguen. Si no llego a la final, empaco mis cosas, me voy y llega otro. No sé si se quieran bajar del bus, pero pasa que nos acostumbramos a algo (…) y en vez de analizar que estamos haciendo bien las cosas, se quedan es con lo último de que se volvieron a quedar sin llegar a la final. Es cierto, pero ahora venimos experimentando muchas situaciones”, puntualizó el timonel.

De esta manera, David González, DT de Deportes Tolima, le pidió a sus hinchas que le bajen al agrande en el que se acostumbraron a ganarle a todo el mundo y que si quieren dar el salto a ser un equipo grande es mejor apoyar en las buenas y en las malas.