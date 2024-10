“Qué pasará en un futuro”: Hasta Tulio Gómez se escandalizó con la nueva decisión de Dimayor

El escándalo que ha generado la Dimayor con la concesión de los tres puntos para Boyacá Chicó es impresionante, pero no es para menos, pues aceptaron la petición del ‘Ajedrezado’ para quitarle la victoria al Medellín que firmó en la cancha de La Independencia de Tunja.

Tan mediático ha sido el caso que hasta Tulio Gómez salió a opinar al respecto, demostrando la preocupación que le surge tras la decisión del ente rector del fútbol colombiano.

El máximo accionista del América de Cali no dudó en cuestionar la manera de proceder del Boyacá Chicó frente a la imposibilidad de los jugadores de Medellín para llegar al estadio, pues aunque ahora lo nieguen, en su momento publicaron un comunicado aceptando el aplazamiento del partido.

De esta manera, Tulio no se podía creer que primero no pusieran inconveniente para disputar el partido al día siguiente, pero luego presentaran una queja ante la Dimayor para ganarse los puntos por el escritorio. No obstante, más le sorprendió a Gómez que la decisión del Comité Disciplinario fuera otorgarle los puntos al Chicó, hecho que le hizo preguntarse qué sucederá con el fútbol colombiano.

Ya antes había escozor ante la resolución que Dimayor le dio al caso de la pelea entre hinchas de Atlético Nacional y Junior, pero ahora volvió a generar intriga qué mensaje están dando hacia los equipos e hinchas del fútbol colombiano, pues podría generar más violencia:

“Increíble: Chicò aceptó aplazar el partido contra El Dim por el paro de mineros, y luego demande el partido, y lo más asombroso, El comité disciplinario le dá los puntos a Chicò, que pasará en un futuro que un equipo no pueda llegar por fuerza mayor? también perderá los puntos ?”