Dayro Moreno no pudo anotar un gol ‘hecho’, pero se desquitó y se acerca al récord de Falcao

Sorprendentemente, Dayro Moreno desperdició una increíble oportunidad de gol antes de los siete minutos del partido en que Once Caldas recibió en el Estadio Palogrande de Manizales a Deportivo Pasto, pero rápidamente se desquitó, adelantó a su equipo y dio otro paso para alcanzar tanto a Radamel Falcao García como a Víctor Hugo Aristizábal como los máximos anotadores colombianos en toda la historia.

El máximo goleador en la historia del fútbol colombiano se ha cansado de hacer goles a lo largo de su carrera, y durante la tarde de este lunes 14 de octubre, volvió a aparecer para adelantar al conjunto ‘Blanco Blanco’ de Manizales, aunque para lograrlo, tuvo que desperdiciar una chance insólita.

Resulta que corría el sexto minuto del primer tiempo cuando Juan David Cuesta buscó al goleador con un centro desde el costado, pero él no pudo conectar con el balón y parecía que la defensa del Pasto había mitigado el peligro, sin contar con la sorpresiva aparición de Lucas Ríos, quien se anticipó y dejó a Dayro ‘cara a cara’ con el guardameta Diego Martínez.

De hecho, el portero de ‘Los Volcánicos’ parece que se había confiado en su defensa y no estaba preparado para el disparo del capitán de Once Caldas. Sin embargo, no tuvo que intervenir porque Dayro pateó con su pierna izquierda, pero al intentar asegurar el balón bajo los tres palos, aplicó mucha fuerza, y aunque la bola parecía tener dirección a portería, terminó saliendo por la línea final.

Gol de Dayro Moreno lo acerca a récord de Falcao:

Minutos después cayó un penal que ejecutó el mismo delantero, y esta vez, la mandó a guardar, anotando el primero de Once Caldas en el partido, pero su gol número 343 a lo largo de la carrera, apenas tres menos de Falcao y Aristizábal, quienes actualmente poseen el registro.