Proveedor del VAR desmintió información oficial y le echó el agua sucia a Win Sports

El fútbol colombiano vive una nueva novela de cuenta de la ruptura de relaciones entre Televideo (proveedor del VAR) y Win Sports en donde la empresa del Grupo Mediapro salió a desmentir una información oficial y de paso le echó agua sucia al canal que tiene los derechos del FPC.

Este capítulo se generó debido al retraso de un partido de la Liga el pasado martes entre Jaguares y Chicó que se retrasó aproximadamente media hora de la programación oficial por “inconvenientes con la móvil y el funcionamiento correcto del VAR”, según explicó la propia Dimayor.

“La División Mayor del Fútbol Colombiano -DIMAYOR, se permite informar a la opinión pública que debido a inconvenientes con la móvil y el funcionamiento correcto del VAR, se decidió postergar el inicio del partido entre Jaguares de Córdoba vs Boyacá Chicó. El partido inicia en este momento”, anunció oficialmente el ente rector del balompié en Colombia.

Televideo desmiente retraso de partido por culpa del VAR y culpa a Win Sports

Ante esto, la compañía emitió un comunicado público en el que especifica que se ven en la obligación de precisar que sus servicios estaban listos desde las 11:00 de la mañana del pasado martes, día del partido, incluso, especifican que los equipos estuvieron en el estadio desde las 10:30 a.m. para cumplir con la antelación de 6 horas antes del partido que se requiere.

De paso, señaló que fue la producción para la emisión de los servicios de Win Sports la que no llegó con el tiempo requerido y lo hizo solo una hora antes del juego por lo que se generaron los inconvenientes para “la sincronización oportuna de los servicios de VAR” y esto ocasionó el retraso.

Pero, allí no termina el comunicado en el que aprovecharon para exponer que “Win decidió la semana pasada la terminación abrupta e injustificada del contrato que veníamos cumpliendo a fin de prestar los servicios técnicos de producción y transmisión de televisión de partidos de fútbol y otros contenidos audiovisuales. Por cuenta de esta arbitraria decisión quedamos excluidos de la prestación de los servicios de producción de los partidos que veníamos ejecutando desde el año 2012 sin mayores contratiempos”.

Dicha disputa entre las dos compañías estaría reforzada por el interés de ambas partes de quedarse con los derechos de transmisión del fútbol profesional colombiano, apenas termine el contrato actual.

Comunicado de Televideo sobre retraso de Jaguares vs Chicó

“Televideo niega ser la responsable de las incidencias ocurridas en la transmisión del partido Jaguares-Boyacá Chicó

media pro desmiente a dimayor y expone a win sports

Televideo, empresa que hace parte de Grup Mediapro, informa a la opinión pública que desde hace más de cuatro años presta los servicios de VAR a la DIMAYOR sin que se hubieran presentado incidencias graves en la ejecución del contrato. A propósito del retraso en la iniciación del partido entre los equipos Jaguares y Boyacá Chicó, que estaba programado para el día 15 de octubre a las 5:30 pm en el Estadio Jaraguay en la ciudad de Montería, nos vemos en la obligación de precisar que los servicios del VAR, prestados por Televideo, estaban listos y preparados desde las 11:00 Am en el estadio. Estos equipos llegaron al estadio a las 10:30 am. Por el contrario, la producción televisiva, prestados por la empresa subcontratada por Win Sports (en adelante “Win”), no llegó al escenario deportivo con suficiente antelación, esto es 6 horas antes del inicio del partido. En efecto, los servicios de producción se hicieron presentes tan solo una hora antes del horario programado para la realización del partido y esa circunstancia dificultó la sincronización oportuna de los servicios de VAR.

Así las cosas, rechazamos toda información difundida al público que de manera explícita o sugerida responsabilice a Televideo y/o al “VAR” por el retraso que experimentó la iniciación y transmisión del partido, en especial durante las transmisiones en vivo del Fútbol Profesional Colombiano.

En estas circunstancias, nos vemos también en la obligación de informar a la opinión pública que Win decidió la semana pasada la terminación abrupta e injustificada del contrato que veníamos cumpliendo a fin de prestar los servicios técnicos de producción y transmisión de televisión de partidos de fútbol y otros contenidos audiovisuales. Por cuenta de esta arbitraria decisión quedamos excluidos de la prestación de los servicios de producción de los partidos que veníamos ejecutando desde el año 2012 sin mayores contratiempos. Las que eran nuestras responsabilidades se han venido asignando sobre la marcha a otras empresas de producción, tal como ocurrió en el partido que sufrió el retraso al que hemos hecho referencia.

Televideo es una empresa que tiene un amplio récord de cumplimiento de sus obligaciones y con los más altos estándares de integridad. No permitiremos que, con decisiones arbitrarias e injustificadas, ni mucho menos con la difusión de información inexacta, se lesione nuestro crédito empresarial”.