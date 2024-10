“Injustamente cesado”, Carlos Antonio rompió el silencio por la echada a Luis Carlos Vélez

Carlos Antonio Vélez tocó el tema de la salida de su hijo, Luis Carlos Vélez, de la emisora La FM y reconoció públicamente que fue cesado de manera injusta, situación que no se había reconocido oficialmente desde el entorno del periodista.

Quien fuese el director de ese medio salió después de unos comentarios sobre la COP16 que se realiza próximamente en la ciudad de Cali y de la que dijo no le aportaba nada al país.

A propósito de su salida, el analista de fútbol dejó un fuerte escrito sobre la situación, acompañado de un video en el que es entrevistada la Ministra de Ambiente, Susana Muhamad, en el que reconoce que desde el gobierno se comunicaron con RCN por descalificar el evento de talla mundial.

Carlos Antonio Vélez sobre la echada de Luis Carlos Vélez de la FM

En su texto, además de reconocer un despido porque “fue injustamente cesado”, también habla de montajes, envidias y lanza varios dardos a diestra y siniestra.

A continuación el escrito de Carlos Antonio Vélez al respecto de la salida de Luis Carlos Vélez de la FM: “Se urde un montaje descarado y miserable para lavarse la cara y tratar de demostrar q no se ha presionado a periodistas ni a medios incomodos… ahora resulta q un exitoso, en Rating y Ventas, (nunca se había logrado lo q él logró) fue injustamente cesado por q…. Y dan rienda suelta a todo tipo de chismes, mentiras, cuentos de costurero y/o de quienes viven del escándalo …” dicen”, " me cuentan”, “alguien cercano” .. " un allegado” nada y nunca con nombre propio y pruebas… no hay derecho q se juegue con el buen nombre y la reputación de un profesional capaz para quedar bien, para ganar clics o justificar lo injustificable quien sabe con q compensación de por medio.. lo creen a uno bajado del zarzo! Las calumnias y las excusas pegadas con babas se caen muy fácil… al final del día la máscara se caerá y visibles quedarán las malolientes heridas de fracasados, envidiosos y entregados. Como se nota en este mundo de interesados e intereses q no saben q es tener carácter. El juego, parece, es andar como veletas. Afortunadamente no todos somos iguales. “A confesión de parte, relevo de pruebas””.

De esta manera y ya con la confirmación del propio Carlos Antonio Vélez, se hace oficial que Luis Carlos Vélez sí fue despedido en La FM, algo que no se había reconocido públicamente y ahora su padre salió a señalar culpables.