“No pedíamos dinero, sino un convenio”, Checho Bustamante denunció a Envigado por no reconocerle el descubrimiento de Yáser Asprilla

Uno de los talentos más prometedores para el fútbol de nuestro país se llama Yáser Asprilla, quien ya ha tenido sus primeras apariciones con la Selección Colombia y se adueñó de la ‘10′ en el Girona de España. En poco tiempo, el talentoso futbolista ha tenido un crecimiento exponencial, pues apenas han pasado tres años desde que debutó con Envigado hasta ahora que está en la élite del fútbol mundial.

Publimetro Colombia habló con Checho Bustamante, profesional en deportes y educación física, quien nos habló sobre su experiencia cuando conoció a un Yáser de siete años, el proceso que llevó hasta convertirse en profesional y los líos que ha tenido con ‘La Cantera de Héroes’ para que le reconozcan su trabajo.

Checho, en primer lugar, contó que fue un hermano de Yáser quien le habló de su prometedor talento hace casi quince años, pero también le expuso la dificultad que implicaba ir a entrenar, así que Bustamante sacó dinero de su bolsillo para tenerlo en su equipo:

“Yo conozco a Yaser desde los siete años. Conformamos un grupo de niños en un corregimiento que se llama Tienda Nueva en 2011 y el hermanito de él (Yáser) me dijo que no lo dejaban venir por tema de desplazamiento. Yo le di para el pasaje y a los siete años descubrí a la joyita que ustedes están viendo hoy. Es un niño con mucho talento, entonces fue algo muy bonito, porque hicimos un proceso de dos años y de ahí surgió la necesidad de buscarle mejor competencia para que se diera a conocer”.

En la institución de Palmira le tenían tanta fe a Yáser, que el propio dueño del equipo puso su casa para que él pudiera seguir en su proceso, hecho que dejó sus frutos al conquistar el título del famoso Pony Fútbol, torneo donde también brillaron futbolistas de la talla de James Rodríguez y Juan Fernando Quintero:

“En Envigado Palmira, el dueño Hebelio Orozco, prácticamente lo adoptó en la casa, iba los fines de semana donde la mamá y comenzó a hacer un proceso, a jugar ligas, se enfrentó con equipos del Valle del Cauca. Nos ganamos el Pony Fútbol con él y con Dylan Borrero”.

El techo para Yáser se había quedado corto ya, así que la gestión por encontrarle un nuevo lugar fue casi tan rápida como sus movimientos en la cancha. Fue entonces cuando dos exfutbolistas vieron todo su potencial y lo propusieron para Envigado:

“Yo conseguí la escuela Envigado Palmira, que fue donde él hizo sus primeros pasos, pues tuvo un proceso hasta los 11 años. Estuvimos en Medellíín y allí lo vieron Totono Grisales y Juan Carlos Ramírez, quienes lo llevaron a Envigado y ahí comenzó la filial”.

La llegada de Asprilla a un club que se ha caracterizado por formar a grandes jugadores que han marcado huella en el fútbol colombiano implicaba mucha ilusión, pero no todo fue color de rosa porque al jugador lo devolvieron por comportamiento, así que regresó seis meses a la institución de Palmira antes de ‘romperla’ en Envigado:

“Ya cuando pasó a Envigado de Medellín, no teníamos el mismo contacto, pero yo siempre que podía, lo visitaba. En Medellín, él tuvo un momento difícil y lo devolvieron, así que acá lo volvimos a tener casi seis meses, como a los 14 años, entonces volvió y ya se consolidó. Ese castigo le sirvió mucho porque se potenció para lo que es hoy”.

Aunque Checho no negó que la noticia de su regreso cayó como un ‘balde de agua fría’, estaba tranquilo porque esos percances lo ayudarían a madurar:

“Yo considero que los jugadores diferenciales, todos tienen ese tipo de momentos, son futbolistas que no se encuentran en todas las canchas, Yo sabía que si él corregía, iba a llegar a ser un jugador top. Fue un aprendizaje, nos sentimos tristes y frustrados al principio, pero a la final fue un aprendizaje muy bueno para él”.

No obstante, su vinculación definitiva con Envigado trajo un mal acuerdo para Bustamante, pues aseguró que no le cumplieron la palabra y lo dejaron sin convenio en la negociación:

“Nosotros confiamos en Envigado y lo enviamos. El dueño nos propuso hacer un convenio después y nosotros por no frenar al niño lo aceptamos, pero por él nunca hemos recibido nada, fue más una labor social”

Relató Bustamante que el motivo por el cual tuvieron que confiar en la palabra de Envigado tuvo que ver con su inclusión en la lista Clinton, de la cual salieron luego de un tiempo, pero aun así, tampoco cumplieron con el contrato:

“Los directivos del Envigado nos manifestaron que estaban en la lista Clinton, entonces no podían hacer convenios. Nosotros no pedíamos dinero sino un convenio. Como nos convertimos en filial, Envigado dijo que daban el 50%, yo me opuse al principio, pero al final cedimos por el afán que el niño jugara y se quedara allá.

Con el pasar del tiempo salieron de la lista Clinton y de una llamamos, pero ahí la relación comenzó a dañarse porque ellos no reconocieron que nosotros habíamos llevado al deportista. El presidente Ramiro Ruiz se inventó unas situaciones para no hacer el convenio y hasta el sol de hoy no hicieron el convenio, nos engañaron y no hemos recibido ningún beneficio”.

Pese a que Bustamante y su círculo cercano intentaron por múltiples medios que les cumplieran con el acuerdo, finalmente decidieron apelar a acciones legales en el Tribunal Arbitral del Deporte:

“Nosotros ya pusimos una demanda en el TAS contra Envigado en pro de que nos respeten la palabra porque este es un proyecto que tenemos así como lo tuvieron ellos. Mi familia fue muy cercana a Yaser, estuvimos en momentos difíciles, así que uno espera una retribución porque ha sido nuestro trabajo toda la vida.

La queja está puesta a principios de este año, ya ha pasado alfunos filtros, tuvimos la aceptación de los jueces, pero ya tuvo una aceptación, así que estamos esperando el desarrollo del proceso”.

Checho Bustamante no lo pensó dos veces para elogiar a Yáser y concluyó con una frase contundente: “Es el jugador más top que hemos descubierto”