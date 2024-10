“Los dejó el avión”, Carlos Antonio Vélez sobre dos jugadores de la Selección Colombia

Carlos Antonio Vélez dio nuevos detalles de actos “emparentados con la indisciplina” en la Selección Colombia y a los que se había referido hace un par de días en donde había mencionado al atacante Jhon Jáder Durán.

Tras la victoria 4-0 ante Chile, el periodista ya había advertido en Win Sports: “No quiero ir más allá. Mañana de pronto lo explicará la Selección, qué pasó con Jhon Jáder, pero Durán no cumplió con la disciplina en estos días; y esa fue una de las razones por las cuales tuvo que empezar en el banco”.

Sin embargo, desde la Tricolor no dieron detalles al respecto por lo que el analista amplió un poco en su programa radial, este jueves 17 de octubre.

Jhon Jáder Durán y Roger Martínez fueron dejados del avión

Hablando inicialmente del hombre de Aston Villa, Carlos Antonio Vélez destacó todas sus condiciones, pero dijo que tiene que ponerse atento a los otros detalles.

“Mirando comportamientos, Jhon Jáder es un crack y no me cansaré de decir que en dos años va a estar entre los 5 mejores delanteros del mundo, pero cuidado que no lo sigan dejando los aviones. Parece que hubo un incidente con un vuelo de Medellín”, manifestó.

Y allí mencionó al otro atacante de Colombia que actúa en Argentina: “Como que eso es costumbre de los jugadores colombianos. Vea lo que pasó con Roger Martínez que fue desafectado de la Selección en El Alto y apareció tarde con Racing. No puede ser. Los jugadores no pueden caer en eso”.

“Qué vicio tienen los jugadores colombianos de no tomar los aviones que son. Ojo que eso está emparentado con la indisciplina”, especificó.

Así que los actos que anticipó en los que no se había cumplido con la disciplina por parte de Jhon Jáder Durán tenían que ver haber perdido un avión y esta misma situación habría afectado también a Roger Martínez, de acuerdo con lo revelado por Carlos Antonio Vélez.