Aristizábal explicó por qué James no debería ser titular contra Bolivia: “ahí se puede definir el partido”

No cabe duda que la altura es una gran condición que la mayoría de selecciones sufren cuando deben visitar a Bolivia. Por supuesto, el caso de Colombia no es la excepción y un tema que ha generado debate es si James Rodríguez debería ser titular teniendo en cuenta el desgaste que implica este juego.

Ante esto, Víctor Hugo Aristizábal explicó por qué el ‘10′ no debería ser inicialista en el esquema que proponga Néstor Lorenzo.

“Yo pondría a James, por ejemplo, en el segundo tiempo, cuando el equipo de Bolivia esté más desgastado si estamos con un resultado a favor, ¿por qué? Porque cuando un jugador con el cerebro de James está más fresco y piensa mejor que los otros, ahí se puede definir el partido. Ríos toca muy bien el balón, Lerma y Arias saben tocar muy bien el balón. Todos los jugadores de Colombia tocan bien el balón, pero la parte física, James la puede aprovechar mejor en el segundo tiempo allá, porque contra Chile James debe jugar, yo lo digo por su parte física”, aseguró el exfutbolista de la Selección Colombia.

Néstor Lorenzo también habló de James:

El técnico de la Selección Colombia dejó claro que el capitán está en buenas condiciones gracias a su adaptación en Rayo Vallecano, así que será tenido en cuenta, al igual que todos sus compañeros:

“James está bien, ha ganado mucho en entrenamiento en el Rayo Vallecano y ha jugado bastante minutos. Hoy por hoy te digo que está bien. No sé con el correr del partido en esa circunstancia especial (la altura), no sé de ninguno cómo va a rendir o reaccionar a medida que vaya pasando el partido y lo analizaremos minuto a minuto. A todos los jugadores, no solo a James, pero él está bien”, fueron las palabras de Néstor Lorenzo sobre James Rodríguez.