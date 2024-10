Washington Ortega corrigió a quienes aseguran que La Equidad quemó tiempo contra Junior: “por la calentura”

Washington Ortega acompañó a Alexis García a la rueda de prensa luego de ser el autor del gol que le dio la victoria a La Equidad sobre Junior de Barranquilla durante la tarde de este sábado 12 de octubre. Una de las intervenciones que tuvo el guardameta uruguayo fue relacionada con las críticas al conjunto bogotano que lo acusan de quemar tiempo.

PUBLICIDAD

Ortega no solamente dejó claro que no es así, sino que explicó el motivo por el cual surgen estos comentarios.

Vea acá: Insólito error del VAR en el fútbol colombiano perjudicó al Junior porque trazaron mal las líneas

Mientras que el entorno relacionado con el Junior señalaba el error del árbitro Mauricio Pérez en complicidad con el VAR, Washington Ortega se tomó el tiempo para corregir a quienes acusan a La Equidad de quemar tiempo, pero según el uruguayo, son comentarios que surgen cuando le ganan a equipos considerados grandes.

De igual manera, el guardameta aseguró que cuando estos equipos utilizan dicha estrategia, no tienen muchos comentarios al respecto, pues él cree que es algo que suelen hacer la mayoría de clubes.

Finalmente, el portero uruguayo aseguró que se siente orgulloso de su equipo y el planteamiento que tuvieron para conseguir la victoria sobre el conjunto de Barranquilla:

“Es normal cuando ganamos 1-0, sobre todo ante equipos de jerarquía y grandes, que digan que hacemos tiempo. Creo que es un poquito normal por la calentura y porque no se pudieron llevar los tres puntos, pero es algo que he visto y se repite mucho. Cuando es al revés, no se repite mucho porque nosotros no vendemos algo para afuera importante, entonces creo que cuando le pasa a los equipos grandes es cuando salen ese tipo de comentarios, pero creo que el equipo ha hecho un buen partido, en ningún momento lo sufrimos, hay que destacar todo el equipo y un nuevo arco en cero”.