“Vienen sucediendo cosas raras”: César Farías insinuó que lo del VAR no fue solo un error

La última jugada del partido del Junior en su visita a La Equidad levantó polémica porque el árbitro Mauricio Pérez señaló un fuera de lugar que anuló la pena máxima que originalmente ilusionaba al ‘Tiburón’ con empatar las acciones.

Durante la rueda de prensa, César Farías demostró toda su inconformidad y dejó claro que le pareció muy extraña la situación, más aún, teniendo en cuenta todos los escándalos que se han presentado recientemente en el fútbol colombiano.

En primer lugar, el director técnico del Junior explicó por qué le llamó la atención el comportamiento del árbitro Mauricio Pérez, pues considera que no fue la manera correcta de proceder, y más aún, porque hay demasiadas razones para sospechar:

“Me voy incómodo en el resultado y con la decisión, nos han dejado de pitar algunos penales con los que tuviéramos dos punticos más, al menos. No soy especialista en arbitraje, pero sí he recibido cursos. Cuando el VAR llama al árbitro es porque considera que hay penal, nunca vi que llamaran para un fuera de juego al árbitro. Para mí, vienen sucediendo cosas raras, hay que ver las noticias de todo lo que ha pasado en este tiempo. El fútbol se convirtió en que tenemos que estar pendientes de cosas externas que internas, porque es lamentable”.

Farías hizo hincapié en la última jugada de La Equidad vs Junior e insistió en que considera que fueron perjudicados:

“Hoy siento que no es justo que nos hayan pitado el penal, eso causa dolor y si el VAR llama dos veces es porque considera que la acción es esa. Jamás vi que llamaran al árbitro para un fuera de juego. No entiendo la confusión porque la generan en todos. El comentario es que había sido penal, entonces no es justo. No estoy de acuerdo con lo que sucedió hoy”,