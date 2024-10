Andrés Llinás reveló los dos equipos del fútbol colombiano donde le gustaría jugar así no lo quieran

Andrés Llinás ha sido uno de los referentes de Millonarios durante los últimos años bajo las órdenes de Alberto Gamero, y es que llegó a un nivel tan destacado que no solamente llegó a ser convocado a la Selección Colombia, sino que despertó el interés de varios equipos en el extranjero.

Sin embargo, el defensor bogotano continuó en el conjunto ‘Albiazul’ donde está 100% comprometido pese a que ha cedido terreno en el equipo titular.

Lo curioso es que Llinás confesó que hay dos equipos del fútbol colombiano donde le gustaría jugar, pese a que no lo quieren, mientras que hay otro club, que tampoco lo quiere, donde dejó claro que no iría.

En una entrevista con Win Sports, que condujo Eduardo Luis, aparecieron tanto Andrés Llinás como Daniel Mantilla, quienes tocaron varios temas como los referentes que tienen en su carrera, si preferirían ganar un Mundial o una Libertadores con Millonarios, pero sin duda alguna, lo que más llamó la atención fue la elección que hizo Llinás sobre las camisetas que defendería en Colombia.

El defensor de ‘Millos’ fue claro al decir que le gusta ir al Atanasio Girardot y no le molestaría darse la oportunidad con Independiente Medellín, pero no le llama la atención jugar con Atlético Nacional, comenzando porque no es que lo aprecien mucho:

“El Atanasio, pero claramente en Nacional no, allá no me quieren”.

Sin embargo, la otra respuesta que despertó gran cantidad de comentarios fue el otro equipo donde Llinás quisiera jugar y es Junior de Barranquilla, por una razón muy familiar:

“Hay dos equipos en Colombia que me llaman, me gusta Medellín. Y para ser sincero, Junior, aunque allá no me quieren. La familia de mi papá es de Sabanalarga, Barranquilla”.