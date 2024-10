Yerry Mina no se olvidó de Cuadrado en la celebración del gol contra la Juventus y provocó a la hinchada

La jornada 7 de la liga italiana o Serie A enfrentó a la Juventus del colombiano Juan David Cabal y al Cagliari de Yerry Mina, el importante defensor de la Selección Colombia. Aunque la Juve es el único equipo que hasta ahora no ha perdido en la Serie A, necesitaba los tres puntos de local para no darle más ventaja al Napoli, que sigue de líder de la liga con 16 puntos.

Por su parte, el Cagliari necesitaba por lo menos un empate para alejarse de la zona del descenso tras un mal inicio en la liga, por esto, cuando marcaron el gol del empate la euforia del equipo subió a tal punto que Yerry Mina le recordó a la hinchada local a Juan Guillermo Cuadrado, quien estuvo varios años en la Juve y no salió de la mejor manera.

El partido se desarrolló como se tenía esperado, con una Juventus dominando de principio a fin, asediando a la defensa del Cagliari, comandada por Yerry Mina. Al minuto 15 un penal concedido por el visitante le permitió a Dušan Vlahović, delantero de la Juve, marcar el primer gol del partido. La ventaja se mantuvo por varios minutos, a tal punto que llegando el final del encuentro la victoria de los locales era casi segura, pero un penalti sorpresivo cambiaría la historia del encuentro.

Sobre el minuto 88 el juez central marcó penal a favor del Cagliari, que hasta ese minuto solamente había hecho un remate al arco, y tenían la oportunidad perfecta para arrebatarle un punto a la Juventus de Turín. El rumano Răzvan Marin fue el encargado de cambiarlo por gol y fue en la eufórica celebración en la que Yerry Mina fue protagonista por una provocación ante la hinchada rival.

Mientras sus compañeros celebraban, Yerry Mina hizo un cuadrado con sus manos y se lo mostró a la hinchada de la Juventus, aparentemente para recordarles al colombiano Juan Guillermo Cuadrado, quien estuvo varios años en la Juve y no salió de la mejor manera. La provocación generó una tarjeta amarilla en su contra y después del partido, cuando se le preguntó por el significado de su celebración dijo: “Soy demasiado amigo de Juan Guillermo Cuadrado y no me gustó cómo lo trataron cuando se fue, por eso lo hice”.