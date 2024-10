“¿Si en Venezuela adelantaron la Navidad dos meses, por qué no adelantamos las elecciones dos años?”: El Tino Asprilla

El presidente Gustavo Petro lleva poco más de dos años en el poder y a medida que avanza el tiempo son más las figuras públicas y personas del común quienes rechazan su labor en la presidencia de Colombia. Estos detractores van más allá de los esperados nombres como los de María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, Iván Duque, Álvaro Uribe y demás figuras políticas de derecha. Otras, menos esperadas han llegado desde el mundo del espectáculo del deporte, como es el caso del jugador histórico de Atlético Nacional, la Selección Colombia y el Parma de Italia, Faustino ‘El Tino’ Asprilla, quién propuso adelantar las elecciones presidenciales del país.

Aunque varias figuras públicas y deportistas activos o retirados del país optan por desmarcarse de opiniones políticas que puede, de cierta forma, afectar su imagen, El Tino desde siempre ha sido abierto con sus opiniones y posturas políticas, reconociéndose a si mismo como Uribista. Por esto, desde que el presidente Petro asumió en la presidencia, Asprilla ha sido bastante crítico con las decisiones del mandatario, llegando inclusive ahora a proponer adelantar las elecciones presidenciales para terminar rápidamente el periodo presidencial de Gustavo Petro.

A través de su cuenta de X, Faustino Asprilla publicó una curiosa propuesta, que no pasó para nada desapercibida. “¿Si en Venezuela adelantaron la Navidad 2 meses antes, por qué en Colombia no adelantamos las elecciones 2 años antes? Gooooolazo”, publicó el histórico jugador de la Selección Colombia. Esta curiosa propuesta no la dejaron pasar los usuarios de X, quienes le dijeron de todo a El Tino Asprilla, aunque, por supuesto, varias personas también apoyaron la propuesta del exjugador.

Por ejemplo, el usuario identificado como Camilo Soto le dijo a El Tino: “Tarado, sería darle la razón a quienes dicen que seremos como Venezuela”. Otro usuario identificado como Luis, también le tiró al histórico exjugador: “Así igualito habla en los canales de tv, que desastre”. Por su parte, varios usuarios estuvieron de acuerdo con la propuesta de El Tino Asprilla de adelantar las elecciones presidenciales dos años, para acabar más pronto que tarde lo que para él ha sido un nefasto Gobierno.