“Me hizo llorar”, Javier Hernández Bonnet llevó al llanto a un colega en plena cabina

Javier Hernández Bonnet es uno de los periodistas deportivos más reconocidos en el país y uno de sus colegas, Óscar Rentería, decidió revelar una anécdota en la que el director del Gol Caracol lo hizo llorar en plena cabina a la que él entró por equivocación.

Todo se dio en medio de un relató en redes sociales en donde Rentería ha venido exponiendo su relación con otras figuras del periodismo deportivo en donde ya hubo lugar para hablar de Carlos Antonio Vélez.

Ahora, el turno fue para Hernández Bonnet del que destacó sus calidades como profesional y ser humano al que conoce desde hace muchos años, incluso, cuando su hijo y también periodista, Juan Pablo Hernández, recién era un niño.

Óscar Rentería lloró de cuenta de las palabras de Javier Hernández Bonnet

De acuerdo con su relato, en un partido disputado en Estados Unidos, él entró por error a la cabina del Gol Caracol y lejos de lo imaginado, Javier Hernández Bonnet le dejó un mensaje de agradecimiento delante de todo su equipo de trabajo ante los que expuso que había aprendido mucho de Óscar Rentería, algo que le hizo salir las lágrimas.

“JAVIER ME HIZO LLORAR. A Javier Hernández Bonnet lo conocí hace tantos años, que su hijo Juan Pablo en ese momento, empezaba a montar en triciclo. @BonnetHJavier Voy a contar una anécdota, que quiero y recuerdo como una de las mejores de mi vida.

Desde ese instante nos hicimos amigos y cuando lo invité a trabajar en las transmisiones que dirigí, me impresionó por su calidad humana y su manera de enfrentar el periodismo deportivo.

La categoría, el nivel y los conocimientos profesionales de Javier, son muy difíciles de igualar y menos de superar.

Voy a contar una anécdota, que quiero y recuerdo como una de las mejores de mi vida. Una tarde buscaba mi cabina de transmisión en un estadio de Estados Unidos. Abrí una puerta y que pena. Adentro estaba Javier reunido con todo su personal de Caracol televisión.

Traté de cerrar con las disculpas del caso, pero me hizo entrar y pronunció estas palabras que nunca olvidaré: “Este señor Rentería, me enseñó tantas cosas, que hoy me sirven para dirigirlos a ustedes y programar transmisiones de fútbol”.

Lo único que hice fue agradecerle con el mejor de mis abrazos y secar unas lágrimas que no pude evitar. La gratitud de Javier, es inmensa, muy difícil de encontrar en colegas de este periodismo exigente, pero encantador.

Javier ha progresado y sigue progresando tanto, que Caracol ya no tiene competencia en televisión. Felicitaciones. Lo mereces. Y espero que Juan Pablo ya no tenga triciclo, sino una moto de alta gama”, relató Óscar Rentería sobre las virtudes de su colega y amigo Javier Hernández Bonnet.