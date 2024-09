“No se querían”: detalles de la rivalidad de Vélez con uno de los narradores más conocidos de Colombia

Carlos Antonio Vélez y Paché Andrade compartieron muchos años labores bajo la cadena RCN, sin embargo, nunca se quisieron y siempre sostuvieron una marcada rivalidad de la que hizo eco el periodista Óscar Rentería que supo trabajar con ambos.

Cuenta Rentería que la relación entre los dos reconocidos personajes del fútbol colombiano fue tan marcada que incluso cada uno se fue para una emisora diferente de la misma cadena para no trabajar en junta.

Pese a esto, ambos marcaron huella en dicha compañía en donde todavía se mantiene vigente el analista desde hace más de 30 años y el narrador ahora anda con nuevos proyectos.

Paché Andrade y Carlos Antonio Vélez no se querían

“Paché o Pacho, como yo le digo, es uno de los mejores narradores de fútbol que he conocido. Su voz es tan maravillosa, que como cantante profesional también tendría grandes éxitos en el mundo artístico.

Lo dirigí cuando trabajaba con Carlos Antonio Vélez. No se querían y su rivalidad fue tan difícil de manejar, que al llegar a RCN, uno se fue a trabajar con la cadena básica y el otro a Antena 2.

Un día, amigos argentinos, me pidieron un narrador para trabajar en una importante emisora de Buenos Aires. Mis candidatos fueron tres: Rafael Araujo, Jorge Eliecer Campuzano y Paché Andrade.

Los dos primeros no quisieron ir y Paché, sin pensarlo dos veces, me dijo que si. Antes de su debut, viaje a Buenos Aires y me sorprendió la forma como recibieron a Paché.

En los kioskos de revistas y periódicos impresionaba la cantidad de entrevistas y fotografías del profesional colombiano. Lástima, que no se acomodó a las costumbres argentinas y decidió regresar.

Me dolió mucho, porque siempre pensé que con esa llave, le abriríamos la puerta a otros locutores y comentaristas de nuestro país. Paché, ahora, vive entre Estados Unidos y Colombia, tiene un restaurante en Bogotá y de vez en cuando narra partidos de fútbol”, contó Óscar Rentería acerca de la rivalidad que sostuvieron Carlos Antonio Vélez y Paché Andrade.