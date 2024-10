Futbolista de Alianza acusado de amenazar al presidente, desmintió la versión del equipo

En las últimas horas, se conoció una denuncia del presidente del club Alianza Valledupar, Carlos Ferreira, quien expuso ante la Fiscalía General de la Nación que el futbolista Jhon Vásquez lo habría amenazando por una supuesta deuda que tienen con él.

Acerca de las amenazas, Vásquez dejó claro que nunca acudiría a la violencia para reclamar sus derechos.

A continuación le presentamos la carta del futbolista:

Manifiesto aquí mi posición frente a la incómoda situación que estoy viviendo, generada por el incumplimiento de un pago que me debía realizar el Alianza Fútbol Club, caso que se hizo público con el comunicado presentado por ese club en las últimas horas.

Como profesional del fútbol siempre me he esforzado por cumplir cabalmente de mi deber en todos los clubes en los que he estado, trabajando honestamente y dejándolo todo dentro y fuera de la cancha, por eso ejerzo mi derecho a exigir el cumplimiento de los pagos pactados como retribución por mi labor y a los que tengo derecho por las transferencias entre clubes. Teniendo en cuenta que el fútbol es una carrera corta, todos los recursos conseguidos son importantes para mi situación financiera actual y futura, puesto que están destinados al pago de obligaciones y al sostenimiento de mi familia.

Quiero dejar muy claro que nunca acudiría a la violencia para reclamar lo que me pertenece y que estoy dispuesto a respetar los procedimientos legales para que no se vulneren mis derechos. Espero que entiendan que, ya que la deuda de ese club lleva mucho tiempo, he tenido algunas reacciones que no son las más adecuadas, en las que me he ofuscado y me he dejado llevar por las emociones, pero insisto en que nunca acudiría a la violencia como quiere mostrarlo ese club en su comunicado.

La opinión pública debe entender que es muy frustrante para nosotros los futbolistas no recibir los pagos a los que uno tiene derecho producto de nuestro trabajo o de una transferencia, como lo dicen la ley y los reglamentos, y que esto nos lleve a este tipo de situaciones donde los directivos siempre quieren sacar provecho y dan una imagen que no es la real frente a los aficionados y la prensa”.