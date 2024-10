Alianza emprendió acciones legales ante la Fiscalía porque un jugador amenazó a su presidente

El momento de violencia que se vive en el fútbol colombiano es álgido, y ahora, resulta que un futbolista de Alianza Valledupar amenazó al presidente Carlos Ferreria por el supuesto no pago de una transferencia. Así lo hizo saber el club a través de un comunicado que publicó a través de sus redes sociales:

“Alianza FC rechaza rotundamente las amenazas realizadas por el jugador Jhon Freduar Vásquez Anaya en contra del presidente del club, el Dr. Carlos Orlando Ferreira, su familia y los empleados de Alianza F.C.

Las amenazas se dieron en virtud del proceso que se lleva a cabo ante la Cámara Nacional de Resolución de Disputas de la Federación Colombiana de Fútbol, en la cual el jugador Jhon Freduar Vásquez Anaya está reclamando el 8% de su transferencia al Deportivo Cali.

No obstante, a Alianza FC no le corresponde realizar dicho pago al Jugador, basados en la normatividad deportiva y los contratos firmados entre las partes. Estamos en nuestro derecho de defendernos ante los organismos competentes y acataremos cualquier decisión que tome el organismo jurisdiccional competente. Sin embargo, esto no implica que toleremos este tipo de actos ilegales, teniendo en cuenta el momento de violencia que se está viviendo en el fútbol.

Por el contrario, hacemos un llamado a resolver de manera pacífica y a respetar los procedimientos legales. No podemos permitir que futbolistas profesionales se sientan por encima de la ley y que coaccionen y amenacen a nuestro presidente en un procedimiento legal, lo cual afecta la legitimidad del mismo”.

En el comunicado también explicaron que pondrán el caso ante la Fiscalía General de la Nación y ya las pusieron en conocimiento de la Federación Colombiana de Fútbol para que tomen cartas en el asunto:

“Las amenazas y los audios ya se encuentran en poder de la Federación Colombiana de Fútbol y procederemos a realizar las denuncias pertinentes ante la Fiscalía General de la Nación, las cuales hacemos de público conocimiento, ante la también desacertada salida a medios del jugador, donde está exponiendo la integridad de nuestro Club y sus integrantes.”Haga lo que usted quiera hacer, usted mi plata me la va a pagar a las buenas o a las malas, en tres días usted me la va a pagar.... y lo voy a demostrar que me la va a pagar.“”Que el coja el mensaje como lo quiera coger, si como amenaza, pero dígale que la plata me la va a pagar a las buenas o a las malas, vamos a ver quién va a ganar el descarado ese”. Ese cucho en tres días me va a pagar, y que coja este mensaje y se lo mande a la Fiscalía si quiere o a la Policía para que diga que lo estoy amenazando, para yo decirle que si lo estoy amenazando, pero mi plata me la va a pagar en tres días” Reiteramos que este Club en cabeza de su presidente, siempre busca solucionar las situaciones que se presenten a través del respeto y la paz. No apoyamos ni estamos de acuerdo con ninguna manifestación de violencia, ni dentro ni fuera del ámbito deportivo, nuestra postura será siempre el diálogo y el respeto”.