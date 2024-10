“Ratas”, reconocido periodista deportivo denunció estafa en app de transporte

José Orlando Ascencio, reconocido periodista de deportes, dejó en evidencia la estafa de la que fue víctima cuando utilizó los servicios de la aplicación de transporte Didi en la que tuvieron el descaro de facturarle el cobro de un peaje durante una carrera urbana dentro de la ciudad de Bogotá.

A través de sus redes sociales, el Subeditor de Deportes del diario El Tiempo expuso la situación de la que fue víctima en un recorrido desde la calle 100 con carrera 17 al barrio Castilla en la capital de la República.

Por este trayecto que especificó se ejecutó sin ningún tipo de trancón, porque fue sobre la media noche, le facturaron $46.700, de los cuales la mitad equivalían a un peaje por el que nunca pasó.

A periodista le cobraron peaje por carrera en Bogotá

En la denuncia, el periodista compartió los detalles de la factura digital en la que queda en evidencia el cobro de un peaje por el valor de $23.400.

Ante esta situación, señaló: “Ya que @didicolombia no me respondió el correo, le pregunto por acá desde cuándo hay peajes urbanos en Bogotá para que me cobren uno en un recorrido de la 100 con 17 a Castilla. Y que muchos saludos a don William, el conductor del Nissan Sentra de placas CPX408″.

Pero si fuera poco, después evidenció que habían alterado el recorrido, con un mapa por una ruta que él nunca tomó y en la que incluso se marca que salió de la ciudad.

“Ah, es que miren el mapa de mi supuesto recorrido, señores de @didicolombia. A qué hora fui hasta Mosquera y por qué calle? ¡Ratas, ladrones!”, señaló.

Delicada denuncia la del periodista José Orlando Ascencio contra la aplicación Didi en donde modificaron su recorrido y hasta cobraron un peaje para elevar el costo por un trayecto urbano en la ciudad de Bogotá.