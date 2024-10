“Me dejó frío”: Carlos Antonio Vélez tras consultar por la sanción del Nacional vs Junior

Carlos Antonio Vélez se quejó de la demora que ha existido desde la Comisión Disciplinaria del Campeonato para emitir un fallo en el caso de la batalla campal que protagonizaron hinchas de Atlético Nacional contra los de Junior y manifestó que le preguntó directamente a Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, pero su respuesta lo dejó frío.

De conocimiento público son los hechos ocurridos el pasado jueves en el estadio Atanasio Girardot en donde aficionados de ambos equipos se pelearon en las tribunas en pleno partido correspondiente a la fecha 10 del fútbol profesional colombiano.

Pese a que ha que han existido reuniones para castigar lo sucedido, ha pasado casi una semana sin conocer el fallo y eso tiene incomodos a muchos, incluido el reseñado periodista que le consultó al mandamás del fútbol de nuestro país.

Jesurún dejó frío a Vélez con respuesta a sanción de Nacional y Junior

En su programa radial, Carlos Antonio señaló: “sé que le han metido lobby duro a esto. El partido fue el jueves. Vamos para una semana sin fallar”.

Además, “a mí me dio muy mala espina cuando le pregunté al presidente de la FCF qué va a pasar y me dijo que no le han dado pistas. Me dejó frío porque se suponía que el fin de semana tenían todo listo y no ha habido nada”.

“Uno escucha varias versiones y averigua que hay un montón de lobistas entrando y saliendo. El país espera sanciones drásticas porque a grandes males, grandes remedios”, añadió al respecto.

Aparte de esto, previamente, en sus redes sociales, el analista señaló: “Estarán esperando los de la comisión de disciplina q ocurra otro suceso vergonzoso para castigar a los infractores? Cuanto tiempo debe pasar para q los responsables sean castigados con rigor? Será q están midiendo impactos y buscando acomodos? Esto es fácil.. no puede ninguno de los dos, inmersos en los actos violentos, ser beneficiado. Los dos TIENEN q ser castigados conforme a los reglamentos sentando precedentes.

Y una pregunta.. los locales que tienen la obligación de garantizar la seguridad hacen uso del DMA (Dispositivo mínimo de Atención)? Entregar la seguridad, cuando las normas son flexibles para usar a la policía, a dos gorditos de logística q de seguridad no saben nada no es otra cosa q abrirle la puerta a la delincuencia disfrazada de hinchas y desbocada..total.. no solo es la sanción q debe ser ejemplarmente sino también obligar a los clubes a ajustarse a las normas q para q los juegos con perfil alto de riesgo de violencia sean controlados por el DMA q fue creado para eso. Estamos esperando…..”.

Es claro que no hay luces sobre la sanción para Atlético Nacional y Junior por la pelea de sus hinchas y hasta Ramón Jesurún dejó helado a Carlos Antonio Vélez al responderle que ni él mismo sabe qué irá a pasar con eso.