Cadavid confesó que llegó a Win Sports tras salir de un medio para no pelear con Carlos Antonio

Juan Felipe Cadavid es uno de los periodistas deportivos con mayor reconocimiento en el país gracias a su trabajo en diferentes medios de comunicación, que incluyen el Canal RCN, Win Sports, y actualmente, Caracol Radio.

Sin embargo, en una entrevista reciente que concedió con ‘SiSePuedCast’, el panelista de ‘El Pulso del Fútbol’ confesó que salió de un proyecto porque no quería terminar mal con Carlos Antonio Vélez.

En primer lugar, Juan Felipe destacó la importancia que ha tenido Vélez en su vida, tanto en el ámbito personal como en el profesional:

“Carlos es una persona a la que yo le agradezco. Es padrino mío de matrimonio, soy muy cercano a él, pero no soy lambericas, no vivo llamándolo. Si hay algo que yo no perdonaría, nunca es la falta de lealtad. Mis dos o tres problemas con colegas han sido por eso, yo con Carlos soy absolutamente leal, claramente hay cosas de su personaje que no me gustan, pero nunca saldría a atacarlas porque él ha sido muy importante en mi vida y en mi carrera”.

Fue entonces cuando Cadavid habló de los ‘encontronazos’ que tuvo con Carlos Antonio mientras hacían juntos el programa de Planeta Fútbol, pero él no dudó en cambiar de trabajo ante la oferta de Win Sports:

“Yo dejé de trabajar con él en radio porque él es anti Pep (Guardiola) y yo soy muy pro Pep. Yo empecé a ver que estaba chocando fuerte con Carlos y él me empezó a zapatear duro, entonces yo sabía que no estaba a la altura de él, y yo lo quería tanto que no quería terminar enemistado con él, entonces me salió lo de Win y me fui para allá”.

Muchos años después, Juan Felipe confesó que era muy joven para entender que no se podía tomar las cosas de manera personal, pero también dejó claro que no se arrepiente de nada:

“Justo en el momento en que yo no me estaba sintiendo cómodo, no porque él me incomodara, sin porque no me sentía capaz y eso podía terminar mal de mi parte porque Carlos ya tenía su personaje muy bien hecho y ya entendía que las cosas no eran personales, pero yo era muy joven, hace 15 o 20 años”.