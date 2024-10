“El mexicano este”, Vélez le llamó la atención a Juárez por lo que hizo con la barra de Nacional

Carlos Antonio Vélez ha sido uno de los grandes detractores del barrismo en el fútbol colombiano y por eso aconsejó al técnico de Atlético Nacional, Efraín Juárez, para que no siga en las mismas con la barra de Los Del Sur.

Todo esto en medio del escándalo tras la pelea que se dio en el estadio Atanasio Girardot entre hinchas del cuadro antioqueño ante los de Junior que obligaron a suspender el partido.

Además, el analista puso sobre la mesa lo sucedido en el fútbol de España donde pararon temporalmente el partido entre Atlético de Madrid y Real Madrid por el lanzamiento de un encendedor al campo.

Carlos Antonio Vélez advirtió a Efraín Juárez sobre Los Del Sur

Al respecto de estos dos temas, el analista se refirió en su programa radial en el que señaló que “aquí tendría que ser igual porque sabemos que esa delincuencia existe, sin embargo, la cuidan y la protegen algunos dirigentes de clubes (…) aquí ha habido de todo”.

Allí paso a dejarle un mensaje claro al entrenador del cuadro antioqueño del que dijo no conoce, pero, sin embargo, le hacía la salvedad.

“Yo le voy a dar un consejo a Juárez (Efraín), el mexicano este que dirige a Nacional, mire, un consejo de amigo, no soy amigo de él ni lo conozco, pero es un consejo como si lo fuera. Lo vi en el partido contra Alianza y cuando terminó el partido entró corriendo al campo para decirle a los jugadores que fueran a aplaudir a Los Del Sur. No, papá, no. Si van a aplaudir a la hinchada, se paran en la mitad y aplauden a todo el estadio porque todo el estadio es el que los respalda, los aplaude y paga las entradas. No un grupeto”, señaló.

Y le dejó claro que “Eso es tribunerismo y ese tribunerismo como el del ‘Cholo’ Simeone, allá lo van a castigar, aquí no pasa nada, pero por lo menos permite que le demos un consejo. Nada más. No alimentemos eso, no lo alimentemos más que ya bastantes problemas han habido y van a haber”.

