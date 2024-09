Juan Felipe Cadavid se despachó con los hinchas del Medellín: “Eduardo Luis va a perder la apuesta”

Independiente Medellín está a punto de asumir uno de los retos más importantes en los últimos años y es el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana ante Lanús. El primer juego fue en Argentina y terminó igualado sin goles, así que la revancha en el Atanasio Girardot tiene todo servido para ver al ‘poderoso’ clasificar a las semifinales del torneo.

Por supuesto, se espera que las tribunas del estadio estén ‘a reventar’, pues meterse entre los cuatro mejores equipos de un torneo continental no es nada fácil. Uno de ellos fue el propio director técnico, Alejandro Restrepo, quien no se guardó ningún elogio para los fanáticos del Medellín y los catalogó como fundamentales para obtener el resultado:

“Nos imaginamos un estadio colmado de nuestra hinchada y con muy buena energía. La hinchada del Medellín es una hinchada que empuja y ayuda a ganar partidos”, aseguró Alejandro Restrepo en la previa del segundo compromiso frente a Lanús.

El famoso periodista y narrador de Win Sports, Eduardo Luis López, apostó con el colega, Óscar Tobón, que la asistencia del partido Medellín vs Lanús sería superior a los 40.000, más aún, teniendo en cuenta que el miércoles pasado ya se habían vendido 16.000 entradas.

No obstante, parece que las entradas no se vendieron ‘como pan caliente’, e incluso, a un solo día del juego, todavía no está garantizada la presencia de al menos los 40.000 hinchas mencionados. Ante esto, Juan Felipe Cadavid no se quedó callado y les llamó la atención a los aficionados a través de su cuenta de X, donde tampoco se olvidó de la apuesta de Eduardo Luis:

“Como que Eduardo Luis va a perder la apuesta con Óscar Tobón. INCREÍBLE que el Atanasio mañana no esté hasta las banderas… Es el posible paso a una semifinal continental, como pocas veces Medellín disputó”.