Movistar Team le sigue apostando a nuestro talento y fichó a Diego Pescador

El ciclismo colombiano se mantiene como cantera de los principales equipos del mundo y esto se sigue confirmando con el anuncio del Movistar Team de contratar Diego Fernando Pescador Castro que con 19 años y nacido en Quimbaya (Quindío), ha dado el salto a la máxima categoría del ciclismo mundial.

Pescador lideró al Team GW Erco SHIMANO en la gira europea conquistando podios de prestigio en el GP Palio del Recioto y el Trofeo Piva. En el calendario nacional logró el título sub-23 de la Vuelta a Colombia y un sexto puesto en el Clásico RCN 2023, con una victoria de etapa.

Esta temporada se adjudicó una etapa y el subtítulo general de la Vuelta de la Juventud, terminó en el Top-10 (7mo) del Tour de L’Avenir y cerró con una estupenda presentación en el Clásico RCN, siendo campeón sub-23 y cuarto en la general a solo segundos del podio.

Diego Pescador, otro colombiano en el Movistar Team

“Colombia e Hispanoamérica continuarán formando parte importante del proyecto masculino de Movistar Team para las próximas campañas. Diego Pescador (Quimbaya, Quindío, COL; 2004), corredor actualmente en las filas del GW Erco Shimano en su país de origen, dará el salto al WorldTour con el equipo de Eusebio Unzué. Firma por tres años, hasta el final de 2027.

Dos campañas en el escalón Continental han servido a Pescador para confirmarse como uno de los mejores talentos de su país. Mejor joven de la Vuelta a Colombia y vencedor de una etapa en el Clásico RCN en 2023, el presente ejercicio ha deparado grandes satisfacciones al quindiano: 2º en la general de la Vuelta a la Juventud en su país; 7º -tercer mejor sub21- en el prestigioso Tour del Porvenir; y a buen nivel en el Giro Next Gen o la Carrera de la Paz (Copa de Naciones)”, anunció el equipo español.

“Ante todo, quiero progresar como persona. Todo lo que me han enseñado en casa quiero ponerlo en práctica aquí. Dejar una huella de todo el proceso que he seguido. Luchar también por ser parte de ese ‘recambio generacional’ que la afición colombiana nos reclama. Sé que llego a un buen equipo, donde me van a respaldar y poner sus facilidades para que lo haga bien. Dependerá de mí. Hacer buen papel, tener disciplina, ambición, ser responsable y mirar hacia adelante. Estoy deseando que llegue la primera concentración, iniciar 2025 de la mejor manera. Agradezco a Dios, al equipo y a toda mi familia, que tanto hemos luchado por esto. Es un sueño hecho realidad, y más en un equipo como este, donde Colombia siempre ha sido figura”, manifestó Diego Pescador sobre su paso al Movistar.