“Estoy en una etapa donde disfruto. En lo deportivo, cumpliendo el sueño de niño”, Falcao

La felicidad que muchos sintieron con la llegada de Radamel Falcao García a Colombia es equiparable a la que ha sentido su familia en su primera vez viviendo en nuestro país: “Estamos muy contentos, primera experiencia para mi esposa y nuestros hijos viviendo en Colombia. Están maravillados, conociendo más de nuestra cultura, la gastronomía, y sobretodo recibiendo el cariño de nuestra gente que es algo que nos caracteriza a los colombianos” Durante un evento de Volvo, donde confirmaron el regreso de Radamel como embajador de la marca, él insistió en la felicidad que representa para él jugar en Millonarios, pero también demostró que anhela enseñarle a su familia, lo mejor de nuestro país: “Estoy en una etapa donde disfruto. En lo deportivo, cumpliendo el sueño de niño, jugando en el equipo que quise hacerlo cuando empecé a jugar al fútbol. En la etapa familiar, viendo crecer a mis hijos, cinco hijos, una gran responsabilidad estando en nuestro país, haciendo entender los valores de los colombianos. Para mí es un gran desafío que el tiempo en que estamos en Colombia se puedan llevar la mejor impresión”.

Sin embargo, Radamel confesó que no ha tenido mucho tiempo para salir con su familia a conocer Bogotá como les gustaría: “Hemos tratado de conocer, pero no es fácil, con el cambio, organizar, el colegio de los cinco, la movilidad es compleja aunque voy comodísimo. Estamos tratando de conocer y que los niños puedan ver cosas de la ciudad, pero me falta mucho, tengo un listado ahí pendiente”.

El primer tema que tocó Falcao sobre su regreso a Volvo, fue el origen de esta alianza, pero también tuvo la oportunidad de bromear con una graciosa ‘exigencia’ especial para él: “Llevo trabajando con la marca desde 2019, desde que estaba en Turquía. Es un carro que se adapta totalmente a las necesidades que tiene mi familia, somos siete, sin contar si viene mi mamá o la suegra. Yo creo que Volvo va a tener que hacer una especial para mí, para la familia Falcao”.

Adicionalmente, el futbolista confesó que le resolvieron una tierna complicación constante con sus hijos cuando viajaban en automóvil: “Algo que nos encanta es la seguridad que le da, principalmente a los niños. Ahora tiene una novedad que es ideal para mi hijo Jedidiah que tiene cuatro años y es que la silla del medio se levanta y eso es muy funcional porque se siente orgulloso de estar más alto que sus hermanas. Me solucionó un problema”.

El conversatorio con Falcao se inclinó posteriormente sobre su llegada a Millonarios y la presión que quizás pudo sentir por fichar con el equipo de sus amores. “Creo que estoy acostumbrado desde muy niño a este tipo de presiones por estar en clubes masivos, con muchos hinchas y demás, pero esto para mí es un nuevo desafío y es el lugar donde quiero dar lo mejor de mí. Lo estoy disfrutando y desenado volver lo antes posible porque quiero disfrutar al máximo en el Campín, con la hinchada de Millonarios, visitando otros estadios, me ha parecido fantástico, pues para mí es algo nuevo porque nunca jugué en Colombia, pero como no estoy pudiendo disfrutar de todo esto, es difícil, pero hay que tener paciencia y volver en el momento oportuno para dar lo mejor de mí al público”.

El otrora capitán de la Selección Colombia también fue específico con los aspectos a mejorar en el fútbol colombiano para que sea una liga de mayor nivel: “Que todos los equipos puedan tener sus ciudades deportivas para dar las mejores herramientas a los jugadores y que puedan explotar todo su potencial porque tenemos mucho potencial. Ese es un déficit que tenemos en nuestro fútbol, algunos clubes sí los tienen, pero es necesario que todos los tengan y así nos vamos a ver beneficiados en nuestro fútbol y en la Selección Colombia. También mejoraría lo del campo, va a hacer más vistoso el juego, que los jugadores puedan dar lo mejor de sí y lo podamos disfrutar los hinchas, serían los puntos fundamentales para empezar a mejorarlos ahora”

Falcao entró en detalle al hablar del talento que hay en los clubes de nuestro país, pero hizo un llamado a los hinchas para que aprendan a comportarse y así todos puedan disfrutar del espectáculo: “Tenemos mucho talento, cada vez salen más jugadores con grandes capacidades, una genética muy buena. Los ambientes en los estadios, los clubes apoyando a sus equipos, eso es algo muy lindo y me ha llamado mucho la atención. Tenemos que evolucionar un poco para que las familias puedan volver con mayor tranquilidad, que puedan ir los niños con sus padres, eso sería fantástico y es una responsabilidad de todos nosotros.

Sin salirse del aspecto deportivo, el capitán de Millonarios habló del fútbol femenino y también alzó la voz para que reciban el apoyo merecido, y así, puedan seguir dándole alegrías al país: “Nos quedamos con las ganas de que las chicas nuestras pudieran haber llegado a la final, pero esto nos anima, las chicas lo hicieron muy bien. Tenemos que darles más apoyo, darles más herramientas y que seguramente en un futuro, si esto lo hacemos, nos van a dar muchísimas alegrías. Hay muchas cosas que se pueden hacer mejor, no es una crítica, sino que ver lo que se hizo hasta acá e identificar las falencias o debilidades de nuestro fútbol para intentar mejorar y que podamos hacer mejores presentaciones en tanto el femenino como el masculino”.

Finalmente, Radamel Falcao García habló de la responsabilidad social que bien sabe, le puede aportar mucho a este país: “Nosotros los deportistas, o la gente de mayor influencia en la sociedad, tenemos esa responsabilidad de poder dar o aportar, o devolver algo de todo lo que Dios nos ha dado, y hemos recibido, quizá yo, hablo por mí, he recibido más de lo que me llegue a imaginar de cuando empecé esta carrera de futbolista, y a través de la fundación hemos realizado muchísimos proyectos, hoy en día se está haciendo mucho énfasis en que los niños puedan terminar una carrera universitaria, con algunos convenios en universidades, y yo siempre estoy disponible para cualquier labor social en la que pueda participar o aportar, lo haré con todo el gusto, y si la marca Volvo sé que lo hace, van a contar conmigo, así que vamos de la mano en este sentido”.