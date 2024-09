Periodista de Win Sports reveló que casi no puede ver el partido Once Caldas vs. Medellín en su televisor

Una periodista de Win Sports reveló que tuvo problemas para ver el partido Once Caldas vs. Medellín por televisión. La victoria del ‘Poderoso’ contra el ‘Blanco, Blanco’ no solo dio de qué hablar por lo ocurrido en el campo, ya que una periodista captó la atención de muchos televidentes del canal oficial del fútbol colombiano.

Este 28 de septiembre de 2024, Once Caldas enfrentó al Medellín en Manizales. En medio del partido, Pilar Velásquez, periodistas de Win Sports, usó su cuenta de X para mostrar el inconveniente que le impidió ver el encuentro. Con una fotografía y un reclamo a la empresa fabricadora, Velásquez dejó claro que su televisor ‘le sacó la mano’.

“Queridos amigos de Samsung, ni tres años tiene este televisor mal, muy mal producto Comprado en el Éxito”, Pilar Velásquez

Aunque el comentario de Pilar Velásquez no fue dirigido a un público en específico, en cuestión de horas, acumuló cientos de respuestas. Es que, con el ánimo de molestarla, muchos le recordaron aquella explicación de Andrea Guerrero, presidenta de Win Sports, sobre la configuración que se debe poner en los televisores para ver los partidos del fútbol colombiano.

Pili. Está en escala de grises. Depronto Andrea Guerrero te puede ayudar con el tema 🙏🙏 — Wilman Castañeda (@wilman_86) September 29, 2024

@AndreaGuerreroQ le puede ayudar con eso — Julián (@JUDAN_1020) September 29, 2024

La polémica del partido Once Caldas vs. Medellín.

Antes de llegar al minuto 80 del partido, cuando el Medellín iba ganando 1-0, el Once Caldas realizó un ataque que culminó en un disparo de Jhon Beltrán dentro del área. El balón se desvió en el muslo de Luis Chaverra, defensa del Medellín, y luego le dio en la mano al mismo jugador.

Los jugadores del Once Caldas pidieron un penal, pero el árbitro Andrés Rojas optó por señalar un tiro de esquina. Antes de reiniciar el juego, el VAR contactó a Rojas, quien revisó la jugada en la pantalla para confirmar o modificar su decisión. En la repetición, se evidenció que Chaverra tenía el brazo extendido y que, tras el rebote, hubo una mano clara. Sin embargo, el árbitro mantuvo su decisión inicial y el partido se reanudó con un tiro de esquina.

