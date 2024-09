Mano clarísima del Medellín no fue penal para Once Caldas y hasta Carlos Antonio Vélez se ofendió

Partido Once Caldas vs. Medellín en 2024

Una mano clara del Medellín no fue penalti para Once Caldas y hubo escándalo en las redes sociales. Aunque el contacto con la mano del jugador del ‘Poderoso’ fue evidente, el árbitro, que contó con la ayuda del VAR, no dio penal. Debido a esto, los seguidores del ‘Blanco, Blanco’ y la prensa expresaron su opinión en contra del juez.

Llegando al minuto 80′ del partido, cuando el Medellín ganaba 1-0, el Once Caldas protagonizó un ataque que terminó con un remate de Jhon Beltrán dentro del área. Tras rematar al arco, el balón se desvió en el muslo de Luis Chaverra, defensa del ‘Poderoso’, y después le golpeó claramente en la mano al mismo jugador. Inmediatamente, los jugadores del equipo caldense reclamaron penal, pero el árbitro Andrés Rojas señaló tiro de esquina.

Antes de que se reanudara el juego, el VAR llamó a Rojas, quien acudió a la pantalla para ratificar o cambiar su decisión. En la repetición que vio el árbitro, quedó claro que Chaverra tenía el brazo extendido y que, tras el rebote en su pierna, hay una clara mano. A pesar de lo anterior, el árbitro ratificó su decisión inicial y el juego se reanudó con un tiro de esquina.

El comentario de Carlos Antonio Vélez sobre la mano del Medellín.

Una vez el árbitro Andrés Rojas dio tiro de esquina y descartó el penal a favor del Once Caldas, se armó un nuevo escándalo en las redes sociales. Es que, como se esperaba, los hinchas del Once y de otros equipos, así como periodistas deportivos, expresaron incredulidad ante la decisión de Rojas. De hecho, Carlos Antonio Vélez fue uno de lo que más se indignó. A través de X, Vélez dejó claro que no respalda la decisión de Rojas e, incluso, trajo a colación el reglamento de la IFAB para cuestionarlo.

“Qué pena molestar… la ley SOLO dice que se penalizará una mano cuando la posición es ANTINATURAL y/o el MOVIMIENTO DEL CUERPO NO CORRESPONDE A LO QUE PIDA LA ACCIÓN… En ninguna parte habla de roce, rebote y otras yerbas que estaban en la ley hasta hace TRES AÑOS aproximadamente, pero que hoy no están… ¿Lo lee por favor señor Rojas?”, Carlos Antonio Vélez

