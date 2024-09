FIFA tomó cartas en el asunto ‘Dibu’ y este sería su castigo luego tras golpear a un camarógrafo

El más reciente partido de la Selección Colombia, que fue contra Argentina en el Metropolitano de Barranquilla, no solamente dejó la alegría por la categórica victoria de la ‘Tricolor’ 2-1, sino que también dejó un lamentable comportamiento por algunos jugadores de la ‘Albiceleste’, empezando por Emiliano ‘Dibu’ Martínez, quien al finalizar el juego golpeó a un camarógrafo.

Jhonny Jackson se refirió al golpe que recibió durante el partido mientras realizaba su trabajo y le dio un parte de tranquilidad al guardameta argentino:

“Yo como camarógrafo y operador de stream, siempre voy a buscar reacciones porque el director me lo dice por el intercomunicador, simplemente entro a la cancha después de 90 minutos, todo el mundo está cansado y agotado, pero busco reacciones, entonces veo al Dibu saludarse con uno de los arqueros suplentes, me acerco a él y de la nada me tira el manotazo.

Me dio mucha rabia porque yo estoy trabajando así como él también lo estaba haciendo, él trabajando y yo operando mi cámara, ni siquiera estaba jugando fútbol con él, pero no le dije nada. Quería decirle que tranquilo, en la vida, en cualquier momento, todo el mundo ha perdido un partido, de pronto para ti significó mucho esa derrota, pero para adelante Dibu”.

No obstante, eso no fue impedimento para que la FIFA tomara medidas contra Martínez, pues según reportaron múltiples versiones de la prensa, y a falta de confirmación oficial, recibiría castigo por los próximos dos partidos, que equivalen a los encuentros frente a Venezuela y Bolivia.

“La FIFA suspendería al “Dibu” Martínez 2 fechas por el incidente con el cámarografo en Barranquilla”, reportó Guillo Arango, periodista de RCN Radio