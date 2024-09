Camarógrafo agredido por Emiliano Martínez no ocultó su rabia, pero le dio una lección: “Para adelante, Dibu”

Más allá de la categórica victoria de la Selección Colombia sobre el combinado argentino, un hecho que llamó la atención fue el bochornoso comportamiento de Emiliano ‘Dibu’ Martínez con un camarógrafo que se había acercado a él para cumplir con su trabajo. El guardameta de la ‘Albiceleste’, por supuesto, no se ha manifestado, pero el camarógrafo sí habló y sorprendió a muchos con sus palabras.

Camarógrafo agredido por Dibu Martínez no ocultó su rabia, pero le dio una lección

Mucha polémica despertó el guardameta argentino por su grosero gesto con el camarógrafo, por lo cual no lo bajaron de mal perdedor, e incluso muchos hinchas exigieron una sanción por la agresión. Sin embargo, el implicado en cuestión decidió romper el silencio y su mensaje podría sorprender a más de uno, pues lejos de recriminar al futbolista, le dejó un mensaje de tranquilidad donde incluso le da ánimos por la derrota de su selección a manos de Colombia:

“Dibu, hermano, ¿cómo estás? Soy Jhonny Jackson, camarógrafo que agrediste en el partido contra Colombia en el pitazo final.

Yo como camarógrafo y operador de stream, siempre voy a buscar reacciones porque el director me lo dice por el intercomunicador, simplemente entro a la cancha después de 90 minutos, todo el mundo está cansado y agotado, pero busco reacciones, entonces veo al Dibu saludarse con uno de los arqueros suplentes, me acerco a él y de la nada me tira el manotazo.

Me dio mucha rabia porque yo estoy trabajando así como él también lo estaba haciendo, él trabajando y yo operando mi cámara, ni siquiera estaba jugando fútbol con él, pero no le dije nada. Quería decirle que tranquilo, en la vida, en cualquier momento, todo el mundo ha perdido un partido, de pronto para ti significó mucho esa derrota, pero para adelante Dibu”.