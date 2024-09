Técnico del Girona elogió a Yaser Asprilla hablando de James, pero muchos pensaron que lo regañó

Un comentario del técnico del Girona sobre James Rodríguez pareció una crítica a Yaser Asprilla, pero no lo fue. Tras el partido contra el Rayo Vallecano, el entrenador del equipo catalán le dedicó unas palabras a Yaser. En su discurso, él se refirió a James, quien se quedó en el banco del Rayo, y algunas personas asumieron que le mandó un ‘sablazo’ a Asprilla.

Este 25 de septiembre de 2024, el Girona, de Yaser Asprilla, y el Rayo Vallecano, de James Rodríguez, se enfrentaron en la Fecha 7 de LaLiga Española 2024-25. El partido dio de qué hablar porque James se quedó en el banco de suplente los 90 minutos y porque Yaser fue la gran figura.

Luego del encuentro, que terminó 0-0, a Michel, técnico del Girona, le preguntaron si ve a Yaser Asprilla listo para asumir la responsabilidad de ser el número diez del Girona, pues jugó muy bien e, incluso, se fue ovacionando por los hinchas.

Michel empezó por explicar que, para él, el club se equivocó dándole la número diez a Yaser. Según su postura, dicha dorsal se gana y no simplemente se recibe. Sus palabras no apuntaron a que Yaser no merece dicha camiseta, sino que, por dársela, sintió más presión y eso retrasó su adaptación al juego del equipo.

“Él es un chico joven con mucho talento y, cuando le dimos la diez, dije: nos hemos equivocado. El diez se lo tiene que ganar uno. Él es un gran futbolista y se merecerá el diez. Pero darle el diez a un jugador que acaba de llegar, que ha costado mucho dinero y que todo el mundo tiene muchas expectativas en él, hizo que le costara un poco más entender lo que queríamos”, Michel

El entrenador español continuó dejando claro que está muy contento con el nivel que Yaser ha demostrado, tanto en el campo, como en los entrenamientos.

“Hoy ha hecho un muy buen partido. Estoy muy contento con él. Las charlas que hemos tenido y los entrenamientos le han servido. Es un buen chaval que va a ir a más”, Michel

Para concluir, Michel retomó el tema de la camiseta número diez y, de hecho, puso de ejemplo a James Rodríguez. En esta oportunidad, señaló nuevamente que a Yaser Asprilla le “regalaron” la diez porque llegó, la recibió inmediatamente y no se la ganó, como sí ha hecho James en la Selección Colombia con esfuerzo y buenos resultados durante años.

“Darle el diez a un jugador joven... El diez es de James, que estaba en el otro lado. El diez de Colombia es de James y pregúntale si se lo va a quitar. Por eso te digo que aquí se lo hemos regalado”, Michel

