“Lo siento mucho”, DT de James Rodríguez tras los insultos de colombianos por no alinearlo

James Rodríguez está recién llegado a Rayo Vallecano y por eso todavía no ha sido titular con el cuadro español, sin embargo, muchos aficionados colombianos han llenado de insultos a su entrenador, Iñigo Pérez al que le contaron la situación en plena rueda de prensa y él fue claro al decir que lo siente mucho por esas personas, pero que ni sabía.

Tal y como se volvió una manía contra Zinedine Zidane cuando el centrocampista estaba en Real Madrid y posteriormente contra Rafa Benítez, muchos ahora la han agarrado contra el DT del cuadro de Vallecas como si se tratara de un chiste.

Lo curioso de todo es que él ni por enterado se había dado hasta que un periodista lo puso al tanto de esta situación y el propio entrenador dijo que estaba desentendido de todo el tema. Hasta les dijo que lo sentía mucho.

DT de Rayo sobre insultos por no poner a James Rodríguez

Ante la situación, señaló que “si hay insultos hacia mi persona porque no alineo a un jugador no tengo más remedio que comprenderlos. No leo nada de las redes sociales. Lo siento mucho por la gente que se sienta traicionada y acepto las críticas. No puedo decir otra cosa. Lo siento. Ya está”.

Además, sobre cuándo planificaba ver James Rodríguez como titular, señaló que “es algo que no manejo ni yo mismo. Lo he dicho alguna vez, no cojo un folio y hago alineaciones a semanas vistas. Me muevo en el día a día, la sesión de hoy intento que salga bien, la imagino, la dibujo, la hacemos, me quedo satisfecho o no y así por la siguiente”.

A lo que añadió, ante la insistencia: “quiero que entiendan que, aunque lo supiera no lo diría, no lo sé. Me muevo en espacios cortitos de tiempo porque creo que es como debemos enfocarnos como club y como equipo”.

De esta manera, Iñigo Pérez le restó importancia a que lo insulten por no ver a James Rodríguez como titular y dejó claro que no tiene certeza en qué momento se lo vera de titular con el Rayo Vallecano.