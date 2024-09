Ómar Albornoz se desahogó tras su pasado en Junior y con pruebas demostró que no fue indisciplinado

Ómar Albornoz respondió a la confianza del técnico Pablo Peirano, pues anotó su primer gol con la camiseta de Independiente Santa Fe el pasado sábado 21 de septiembre, cuando derrotaron a Fortaleza 3-1 en el Estadio Metropolitano de Techo.

Tres días más tarde, el extremo concedió una entrevista con el programa ‘El VBar’ de Caracol Radio, donde insistió en la falta de minutos que tuvo en su paso por Junior, pero la felicidad que siente de estar ahora en Santa Fe.

“Yo nunca pienso que hizo falta algo, creo que las cosas pasan por algo y siempre he dicho que todo sirve de aprendizaje. De pronto sentí que me faltaron más oportunidades, pero para mí eso ya pasó, no existe. Mi presente y futuro es Independiente Santa Fe, donde me siento muy feliz y estoy dando lo mejor de mí y sé que puedo dar mucho más”.

Aun así, Albornoz dejó claro que sin importar que su paso por Barranquilla no fue el mejor, le sirvió para aprender:

“Quizás no era el lugar donde Dios quería que yo estuviera, pero sí me sirvió mucho de aprendizaje. Lo que viví en Junior me sirvió para ser lo que soy hoy en día, seguir trabajando por mis proyectos y metas, yo vine a Santa Fe con una ilusión muy grande y bonita, con el deseo de ser campeón, por eso vine con esas ganas”.

Finalmente, Ómar Albornoz habló del compromiso que tiene en su carrera y desmintió los actos de indisciplina que en algún momento se le atribuyeron:

“Mucha gente especula, porque siempre hay especulaciones, sobre mi disciplina, pero yo nunca sufrí de indisciplina en Junior, tuve el compromiso, trabajé duro y eso se ve reflejado acá. Para un jugador que duró un año sin jugar y retomar el ritmo que tengo acá, se nota que nunca paré y siempre estuve trabajando juicioso”.