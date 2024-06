“No quiero seguir acá”: Futbolista del Junior confesó públicamente por qué anhela cambiar de equipo

Mientras los hinchas del Junior están a la expectativa de los nuevos jugadores que puedan reforzar la plantilla de cara al segundo semestre, donde no solamente tendrán el reto de los octavos de final de la Copa Libertadores, sino que buscarán volver a clasificar a los cuadrangulares del rentado local para conseguir la estrella número 11.

Sin embargo, uno de sus futbolistas salió a confesar que no quiere continuar en el equipo y su deseo es cambiar de aires.

Futbolista del Junior confesó públicamente por qué anhela irse: “No quiero seguir acá”:

Se trata de Ómar Albornoz, el futbolista que llegó a principios de 2022 desde Deportes Tolima, quien no ha tenido los minutos esperados bajo las órdenes de Arturo Reyes, y de hecho, ese es el motivo principal por el cual anhela marcharse del conjunto ‘Tiburón’:

“Hasta el momento estamos intentando llegar a un acuerdo porque la verdad yo quiero salir, quiero tomar un nuevo rumbo. Yo no quiero seguir en el club porque quiero una nueva oportunidad de volver a jugar, yo estaba aquí porque me iban a tener en cuenta, pero no quiero seguir acá porque no se me dio la oportunidad y como cualquier jugador, quería jugar. Al jugador se le mide si se le dan oportunidades, pero no los juzgo tampoco”

En contraste, el portero Jefferson Martínez dejó claro que su mentalidad está puesta en el Junior de Barranquilla y los rumores que han corrido sobre su desvinculación del equipo no son reales, así que piensa cumplir su contrato y asumir su rol como el segundo portero detrás del uruguayo Sebastián Mele, quien actualmente está concentrado en la Copa América con el equipo de Marcelo Bielsa.

“Eso lo dicen ustedes (periodistas), de mi boca no ha salido eso (que se quiere ir), yo siempre he estado tranquilo en Junior”.